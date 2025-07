Le président de la transition de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a nommé le colonel Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre par intérim durant la période d’absence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

“Après 14 mois de travail sans répit, le Premier ministre, chef du gouvernement Choguel Kokalla Maïga, a été mis en repos forcé par son médecin”, avait déclaré la Primature le 13 août courant.

Des informations ont circulé sur son état de santé, évoquant un accident vasculaire cérébral puis une hospitalisation dans une clinique à Bamako et les spéculations n'ont pas cessé depuis.

Le colonel Abdoulaye Maiga assurera cette responsabilité cumulativement avec ses fonctions de ministre de l'Administration territoriale et porte-parole du gouvernement.

“Choguel Kokalla Maïga se porte bien et doit se reposer pour un bon moment comme lui a recommandé son médecin” avant d'ajouter “qu'il n'y a rien d'anormal dans cette procédure purement administrative” rassure un membre de la famille du Premier ministre malien.

Pour rappel, le Premier ministre est fortement contesté par l'opposition malienne réunie dans le Cadre d’Échange des Partis et Regroupements Politiques pour une Transition Réussie qui avait proposé au début du mois d'août, un Premier ministre "non-partisan, consensuel, compétent, intègre et ayant une connaissance avérée des dynamiques politiques, économiques et sécuritaires du pays".