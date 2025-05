Le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar vendredi dernier s'élève à 2 719 morts, a déclaré, ce mardi, le chef de la junte Min Aung Hlaing.

Plus de 4 521 personnes ont été blessées et plus de 440 sont toujours portées disparues, selon le radiodiffuseur chinois CGTN.

En réaction à la catastrophe, le Myanmar a décrété, lundi, sept jours de deuil national.

Alors que le temps passe et que des centaines de personnes sont portées disparues, le nombre de morts devrait augmenter.

En Thaïlande, qui a également été touchée par le tremblement de terre, les autorités ont déclaré que 20 personnes étaient mortes et que des dizaines d'autres étaient toujours portées disparues.

Human Rights Watch a publié, ce même mardi, une déclaration exhortant la junte militaire du Myanmar à autoriser un accès immédiat et sans restriction à l'aide humanitaire pour les survivants du tremblement de terre et à lever toute restriction entravant les efforts de secours d'urgence.

Le Myanmar a également observé une minute de silence, toujours ce mardi, en hommage aux victimes du tremblement de terre.

Des pays et des organisations, dont la Russie, l'Inde, la Chine, la Thaïlande, les Nations unies et les Émirats arabes unis, ont envoyé des équipes spécialisées dans la recherche et le sauvetage, ainsi que de l'aide humanitaire.

Le Premier ministre pakistanais Muhammad Shehbaz Sharif s'est également entretenu avec le chef de la junte du Myanmar mardi et lui a présenté ses condoléances pour les pertes humaines, selon l'agence de presse pakistanaise APP.

M. Sharif a déclaré que son pays enverrait environ 70 tonnes de matériel de secours au Myanmar.

Quelque 700 musulmans auraient également trouvé la mort lundi dans des mosquées effondrées à la suite du tremblement de terre qui s'est produit pendant la prière.