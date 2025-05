Quatre personnes sont mortes et treize autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche. Une tragédie survenue après un éboulement qui a emporté cinq constructions d'un bidonville d'Oran, dans l'ouest de l'Algérie, a indiqué, ce dimanche, la Protection civile.

Les "personnes décédées avaient entre cinq et 43 ans", d’après la Protection civile qui précise que les "13 autres victimes âgées de 12 à 75 ans souffrent de différentes blessures" et sont actuellement hospitalisées.

Les habitants du bidonville ont été surpris par l’effondrement de roches de tailles différentes d’une montagne surplombant le lieu-dit Ardh Chebat aux Planteurs dans la commune d’Oran. Le drame a eu lieu peu avant minuit, a indiqué la Protection civile.

Des roches et différentes tailles se sont effondrées, pour une cause encore non déterminée, d'une montagne surplombant ce bidonville situé à Ardh Chebat à Oran.

Les secouristes sont intervenus avec quatre camions, cinq ambulances et des équipes de recherche.

Les ministres de l'Intérieur, Brahim Merad, de la Solidarité, Soraya Mouloudji et de l'Habitat, Tarek Belaribi, se sont rendus sur les lieux.