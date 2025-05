Après amnesty international, puis Human rights watch,

Médecins sans frontières accuse Israël.





Pour MSF, il y a nettoyage ethnique à Gaza; L’ONG rappelle qu’Israël a détruit toutes les infrastructures notamment médicales, elle a limité voire stoppée l’aide humanitaire. MSF insiste sur la situation de ces dernières semaines au nord de Gaza, la population a été déplacée de force et bombardée dit l’ONG, tout cela, “ ce sont les signes d’un nettoyage ethnique” a déclaré MSF

Ce jeudi, plus de 50 Gazouis ont été tués dans des frappes aériennes.

Israël a également lancé des opérations militaires dans une dizaine de villes de Cisjordanie.

En Syrie, le pentagone admet avoir 2000 soldats au Nord Est du pays et non 900 comme dit officiellement jusqu’à hier. Washington soutient les forces démocratiques syriennes, un groupe kurde proche du PKK.

Si le département d'Etat américain a suggéré que des discussions avaient lieu entre les Kurdes de syrie et la Turquie, Ankara a nié toute négociation, je cite, ”avec des terroristes. “

Emmanuel Macron a passé la nuit à Mayotte;

Hier JEUDI, il a dû rassurer, il a été pris à partie plusieurs fois par des Mahorais exaspérés car ils manquent toujours d’eau et de nourriture.

Le président va visiter ce vendredi des zones de bidonvilles qui ont été les plus impactées par le cyclone. les autorités craignent d’y découvrir de nombreux cadavres.

L’état a signé la reconnaissance de catastrophe naturelle. Le président a également annoncé la création d’un fonds d’indemnisation pour les personnes non-assurées, ce qui est le cas de la majorité des MAHORAIS.

A Paris, françois Bayrou est à la peine pour former un gouvernement

L'ouverture à gauche semble peu probable. Le Premier ministre a promis un gouvernement avant Noël.



On termine avec la biographie de la chanteuse américaine CHER . le premier tome de 500 pages vient de sortir, le second tome à noël prochain.

Et scoop, CHER aimerait etre enterrée en France, au cimetière du Père Lachaise à paris