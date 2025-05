Le groupe de résistance palestinien Hamas a signalé qu’une crise menaçant de défaire l’accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être évitée malgré l’incertitude sur le nombre d’otages qui doivent être libérés samedi et les désaccords sur l’acheminement de l’aide.

Le cessez-le-feu semblait sur le point de s’effondrer cette semaine, sur fond d’accusations de violations de l’accord scellé le mois dernier avec l’aide de médiateurs égyptiens et qataris, ainsi que le soutien des États-Unis.

Le Hamas a affirmé qu’il ne voulait pas que l’accord s’effondre, bien qu’il ait rejeté ce qu’il a appelé le “langage des menaces et de l’intimidation” du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du président américain Donald Trump. Ces derniers ont déclaré que le cessez-le-feu devrait être annulé si les otages n’étaient pas libérés.

“En conséquence, le Hamas réaffirme son engagement à mettre en œuvre l’accord tel qu’il a été signé, y compris l’échange de prisonniers selon le calendrier spécifié“, a indiqué le Hamas dans un communiqué jeudi.

Le mouvement palestinien, dont le chef dans la bande de Gaza, Khalil al-Hayya, est en visite au Caire pour des entretiens avec des responsables égyptiens de la sécurité, a également déclaré que les médiateurs égyptiens et qataris “poursuivraient leurs efforts pour éliminer les obstacles et combler les lacunes.”

Violations commises par Israël

Cette semaine, le Hamas a accusé Israël de ne pas respecter ses engagements, appelant à une augmentation massive des livraisons d’aide et a déclaré qu’il ne livrerait pas les trois otages qui devaient être libérés samedi tant que la question ne serait pas résolue.

En réponse, Netanyahu a ordonné que des réservistes soient appelés et a menacé de reprendre les opérations de combat qui avaient été interrompues pendant près d’un mois à moins que les otages ne soient libérés.

Le ministre israélien Avi Dichter, membre du cabinet de sécurité de Netanyahu, a déclaré jeudi à la radio publique israélienne qu’il ne croyait pas que le Hamas soit en mesure de se retirer de l’accord.

“Il y a un accord, ils ne pourront rien donner de moins que ce qui est dans l’accord“, a-t-il déclaré. “Je ne crois pas que le Hamas puisse se comporter autrement.”

Des sources de sécurité égyptiennes ont déclaré à Reuters qu’elles s’attendaient à ce que du matériel de construction lourd entre jeudi dans la bande de Gaza et que si cela se produisait, le Hamas libérerait des otages samedi.

L’impasse entre Israël et le Hamas a menacé de raviver leur conflit, qui a dévasté Gaza et amené le Moyen-Orient au bord d’une guerre régionale plus large.

Des responsables égyptiens et qataris s’efforcent d’éviter une rupture et un responsable palestinien proche de l’effort de médiation a déclaré que les deux parties s’étaientconvenues d’aller de l’avant avec le cessez-le-feu et l’échange d’otages contre des prisonniers palestiniens.

Des obstacles logistiques entravent l’acheminement de l’aide

Les pourparlers au Caire se sont concentrés sur des questions telles que l’autorisation par Israël de faire entrer dans l’enclave des maisons mobiles, des tentes, des fournitures médicales et du carburant, ainsi que de la machinerie lourde nécessaire à l’enlèvement des décombres, a déclaré le Hamas.

Salama Marouf, chef du bureau de presse du gouvernement du Hamas à Gaza, a déclaré à Reuters que seulement 73 000 des 200 000 tentes requises étaient arrivées dans l’enclave, alors qu’aucune maison mobile n’avait été autorisée jusqu’à présent.

Le COGAT, l’agence militaire israélienne qui supervise les livraisons d’aide à Gaza, a déclaré que 400 000 tentes avaient jusqu’à présent été autorisées, tandis que les pays censés fournir des maisons mobiles ne les avaient pas encore envoyées.

Les responsables de l’aide internationale ont confirmé que l’aide arrivait malgré des problèmes logistiques considérables, tout en avertissant qu’il fallait faire beaucoup plus.

“Nous avons constaté des améliorations à certains égards, mais il est certain que la réponse est loin d’être suffisante pour répondre aux besoins de tant de personnes confrontées à tant de destructions et de pertes”, a déclaré Shaina Low, une responsable du Norwegian Refugee Council (NRC)pour les réfugiés basé dans la capitale jordanienne Amman.

Elle a déclaré que les matériaux d’abri étaient fournis, malgré les restrictions israéliennes sur les matériaux dits “à double usage”, qui pourraient également être utilisés à des fins militaires.

La pression publique s’intensifie pour maintenir l’accord

Aux doutes de cette semaine sur l’accord de cessez-le-feu, s’est ajoutée la réaction hostile dans le monde arabe aux commentaires de Trump, selon lesquels les Palestiniens devraient être déplacés de Gaza pour permettre son développement en tant que propriété riveraine sous contrôle américain.

En vertu du cessez-le-feu, le Hamas a jusqu’à présent libéré 16 otages israéliens d’un groupe initial de 33 enfants, femmes et hommes âgés en échange de centaines de prisonniers palestiniens dans la première étape d’un accord en plusieurs phases.

Le Hamas a également libéré cinq otages thaïlandais.

Les négociations sur une deuxième phase de l’accord, dont les médiateurs espéraient qu’elle aboutirait à la libération des otages restants ainsi qu’au retrait complet des troupes israéliennes de Gaza, étaient censées être déjà en cours à Doha, mais une équipe israélienne est rentrée chez elle lundi, deux jours après son arrivée.

Plus de 48 000 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 110 700 autres blessés dans la guerre israélienne depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires locales.

Lire aussi: Gaza: des responsables israéliens admettent des violations du cessez-le-feu