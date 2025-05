Lundi, les chauffeurs de taxis ont observé une journée de mobilisation partout en France, pour protester contre la nouvelle tarification du transport sanitaire et la concurrence des VTC (voiture de transport avec chauffeur).



"64 personnes sont toujours en garde à vue", a déclaré Bernard Crebassa, président de la Fédération nationale des artisans du taxi, lors d'une interview, accordée mardi matin à Sud Radio.

"On poursuit les manifestations à Paris, à Pau, et ailleurs en France si les collègues veulent se mobiliser dans les préfectures", a-t-il ajouté.



A Paris, près de 1000 taxis ont pris part à cette manifestation nationale. Des tensions ont eu lieu dans certains lieux, où des pneus et des palettes ont été brûlés, des dégradations de biens ont été constatées, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Dans l'ouest du pays, des taxis ont bloqué les entrées de Lorient et des opérations escargot ont ralenti la circulation sur le périphérique de Nantes, selon la presse locale.

La préfecture de police de Paris a annoncé de nombreuses interpellations en fin de journée.

Cette mobilisation, organisée à l’appel de quatre fédérations professionnelles qui s’opposent aux nouvelles conditions tarifaires appliquées au transport sanitaire, se poursuivra toute la semaine.

"Nous refusons que l’avenir de notre métier se décide sans nous, dans le mépris de notre expertise, de nos territoires et de nos réalités", écrivaient les fédérations dans un communiqué de presse commun publié mi-mai.



Ils accusent l’assurance maladie de leur imposer "un modèle de tarification qui va accentuer la carence de l'offre de transport pour les malades augmentant ainsi les inégalités territoriales".



Un projet de l'Assurance maladie, approuvé vendredi par le gouvernement dans un arrêté, entend instaurer à partir du 1er octobre un nouveau modèle de remboursement du transport des malades par les taxis conventionnés pour faire des économies sur cette dépense publique.

Environ 85% des taxis font du transport conventionné de malades, selon le Fédération nationale du taxi (FNDT) et pour certains artisans, cela représente une part importante de leur chiffre d'affaires.

Ces dépenses de transport sanitaire ont atteint 6,74 milliards d'euros en 2024 en France, dont 3,07 milliards pour les taxis conventionnés et une augmentation de 45% depuis 2019.