Depuis près de six semaines, le président américain Joe Biden soutient sans relâche Israël dans son invasion de la bande de Gaza. Alors même qu'Israël massacre la population palestinienne et déloge des familles de pans entiers de la Cisjordanie dans le but d'offrir ces terres à une nouvelle vague de colons israéliens.

La position des États-Unis a été largement influencée par des fonctionnaires ayant une profonde affinité idéologique avec Israël. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré à son arrivée à Tel-Aviv le 12 octobre dernier, qu'il était venu "non seulement en tant que secrétaire d'État américain, mais aussi en tant que juif".

Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a semblé verser des larmes sur les victimes de l'attaque du 7 octobre contre Israël, mais il a toujours justifié sans réserve les massacres de femmes et d'enfants, les bombardements de camps de réfugiés et le ciblage d'hôpitaux par Israël.

Cette politique de deux poids deux mesures n'est pas passée inaperçue auprès du grand public. Ces derniers jours, des vidéos devenues virales, comparent la rhétorique de Blinken et Kirby sur la Russie à leur rhétorique sur Gaza que tout oppose.

En février de cette année, M. Blinken a fustigé la Russie aux Nations unies pour avoir pris pour cible des hôpitaux et des écoles, affirmant avec passion que "ce n'était pas normal et qu'il ne fallait pas permettre que cela devienne la nouvelle normalité". Mais lorsqu'il s'agit de la Palestine, M. Blinken refuse catégoriquement toute idée de cessez-le-feu, alors même que le nombre de civils tués augmente et qu'Israël bombarde des camps de réfugiés et détruit des hôpitaux.

En avril dernier, M. Kirby a déclaré lors d'une conférence de presse qu'"aucun individu éthique ou moral" ne pouvait justifier le massacre de civils par la Russie. Mais le 26 octobre, M. Kirby a déclaré aux journalistes, pour tenter de justifier l'attaque d'Israël, qu'"il y a eu des victimes civiles et qu'il y en aura probablement d'autres, mais c'est la guerre".

Ce soutien indéfectible à Israël a provoqué une réaction mondiale d'une telle ampleur que des signes se font jour quant aux conséquences durables pour la politique américaine à l'étranger et dans le pays.

Des diplomates du G7 auraient déjà affirmé que les États-Unis "ont définitivement perdu la bataille du Sud global... Oubliez les règles, oubliez l'ordre mondial. Ils ne nous écouteront plus jamais".

Les États-Unis ont présenté l'Ukraine comme une guerre destinée à sauver l'ordre fondé sur des règles, à savoir le respect du droit international et la protection des droits de l'Homme. Toutefois, compte tenu des violations flagrantes de ce droit par Israël, qui commet ouvertement des crimes de guerre tels que la coupure de l'eau et de l'électricité à Gaza, le bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya en sachant pertinemment qu'il s'agit d'une zone densément peuplée, et les déclarations génocidaires de ses ministres, il sera impossible pour les États-Unis de continuer à affirmer que la guerre en Ukraine n'est rien d'autre qu'un affrontement primitif de puissances rivalisant pour l'hégémonie.

Aux Nations unies, les États-Unis se sont retrouvés isolés. Le 28 octobre, ils ont voté contre la motion de la Jordanie en faveur d'une trêve humanitaire. Ils n'ont été rejoints que par Israël et 12 autres nations sur 193 membres. Les alliés régionaux ont également manifesté leur opposition de plus en plus ouvertement.

Lorsque M. Blinken s'est rendu à Ankara la semaine dernière, aucune conférence de presse n'a été organisée après une réunion de deux heures avec son homologue turc, Hakan Fidan. La veille de l'arrivée de M. Biden à Amman, le ministre jordanien des Affaires étrangères a annulé une réunion quadruple pour protester contre le soutien des États-Unis à Israël. Le président égyptien Sissi, quant à lui, a réprimandé publiquement le secrétaire d'État, face aux caméras.

Le soutien des États-Unis à Israël a également un impact considérable sur le plan intérieur. Un récent sondage Reuters a montré que 68 % des Américains sont désormais favorables à un cessez-le-feu, les perceptions ayant évolué suite à l'avalanche de vidéos et d'images provenant de Gaza et montrant les atrocités commises par Israël. M. Biden aurait déjà déclaré aux Israéliens que "les images incessantes de femmes et d'enfants palestiniens extraits des décombres pourraient commencer à réduire la capacité d'Israël à poursuivre son opération actuelle".

Les derniers sondages concernant les élections de l'année prochaine sont encore plus inquiétants pour M. Biden. Ils montrent que l'ancien président Donald Trump est en tête dans cinq des six États clés du champ de bataille. Les sondages suggèrent que le sentiment des électeurs est affecté non seulement par l'économie, mais aussi par la politique américaine à l'égard des tentatives de génocide et de nettoyage ethnique d'Israël à Gaza.

Dans des États très disputés comme le Michigan et la Pennsylvanie, les électeurs musulmans joueront un rôle déterminant dans le choix de l'État. Nombre d'entre eux ont déjà commencé à faire campagne contre Joe Biden avec des hashtags tels que #NoToGenocideJoe et en affirmant que "les musulmans ont survécu à quatre ans de guerre".

L'équipe de Joe Biden semble être consciente de la gravité de cette colère parmi les électeurs musulmans et non musulmans profondément préoccupés par l’aide et l’encouragement des États-Unis à ce qui a été décrit comme "une diffusion en direct d'un génocide".

Cette prise de conscience s'est manifestée dans un courriel envoyé par le parti démocrate à ses partisans le 8 novembre courant, leur rappelant que Trump est favorable à une interdiction d’entrée des musulmans aux Etats-Unis et que les démocrates ne l'autoriseront jamais. La vice-présidente Kamala Harris a même annoncé un nouveau programme de lutte contre l'islamophobie afin de tempérer la détérioration rapide des relations entre les démocrates et leur base électorale musulmane.

Cette pression semble également alimenter un changement de position des États-Unis quant au soutien qu'ils apportent à Israël. Alors que Blinken refusait autrefois d'envisager l'idée d'une quelconque trêve dans les combats, il est aujourd'hui un fervent défenseur des pauses "humanitaires" destinées à recadrer et à reconditionner ce qui s’apparente à un nettoyage ethnique en le qualifiant d'"humain" et de "miséricordieux".

En substance, la pause met les Palestiniens face à deux choix terribles : soit quitter leurs maisons en les évacuant vers le sud par un couloir "humanitaire" "sous la protection de l'armée israélienne", afin qu'Israël puisse importer un nouveau lot de colons pour prendre leurs terres ; soit rester sur place et se condamner à mourir sous les bombardements israéliens.

L'idée d'une pause humanitaire reflète l'inquiétude de l'administration Biden, qui craint que la diffusion en direct du massacre de la population palestinienne ainsi que les déclarations israéliennes qui l'accompagnent et qui appellent ouvertement à l'anéantissement et au bombardement des Palestiniens, n'accélèrent un changement dans l'opinion publique qui rend de plus en plus insoutenable pour les États-Unis la poursuite de leur soutien inconditionnel.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a implicitement reconnu la pression que subit M. Biden lorsqu'il a récemment déclaré à des journalistes qu'Israël "n'a que deux ou trois semaines" avant que la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu ne s'intensifie et que les alliés avaient déjà commencé à faire pression en privé sur Israël pour qu'il accepte un cessez-le-feu.

À Washington, on craint toutefois que, même si un cessez-le-feu finit par se concrétiser, les dommages subis par les États-Unis n'aient des conséquences durables et que leurs relations avec Israël ne soient plus jamais les mêmes.

