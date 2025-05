Le secret du fil vidéo addictif de TikTok réside dans son algorithme. Imaginez l'algorithme comme un assistant intelligent qui décide quoi vous montrer pour maintenir votre intérêt.

Avant TikTok, on pensait que le succès des réseaux sociaux reposait sur la connexion entre amis. TikTok a pris une autre voie. Au lieu de s'intéresser à vos amis, TikTok se concentre sur ce que vous aimez. Chaque like, commentaire ou partage lui en dit plus sur vos goûts. Ensuite, il vous sert davantage de ce qui vous plaît.

Les experts disent que le génie de TikTok réside dans ses vidéos courtes. Là où YouTube apprend de vous à travers de longues vidéos, TikTok absorbe des informations de chaque seconde que vous regardez. Cela lui permet de comprendre rapidement ce que vous aimez et de s'adapter constamment à vos goûts.

Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. TikTok remarque même les petits changements dans vos préférences au fil de la journée. Que vous scrolliez le matin avec votre café ou le soir avant de dormir, il sait exactement quoi vous montrer à ce moment-là.

TikTok a été conçu spécialement pour les smartphones, ce qui lui a donné un grand avantage. Les autres applications ont dû s'adapter des ordinateurs aux téléphones, mais TikTok était prêt dès le départ.

TikTok va encore plus loin. Il vous montre parfois délibérément quelque chose de différent pour vous faire découvrir de nouveaux intérêts. Cela rend votre expérience plus intéressante et aide TikTok à en apprendre davantage sur vous.

L'algorithme est si important pour TikTok que l'entreprise préférerait fermer l'application plutôt que de le vendre. La Chine a même adopté des lois spéciales pour le protéger.



Il est intéressant de noter que TikTok a perfectionné son algorithme grâce à sa version chinoise, Douyin. Ils ont utilisé une main-d'œuvre bon marché en Chine pour étiqueter manuellement le contenu, ce qui a donné à TikTok un grand avantage sur ses concurrents occidentaux.



Donc, la prochaine fois que vous verrez une vidéo sur TikTok qui semble avoir été faite juste pour vous, rappelez-vous - d'une certaine manière, c'est vraiment le cas !