1- L’Egypte a proposé une trêve de 50 jours à Gaza contre la libération de huit otages vivants. Selon les médias israéliens, Benyamin Netanyahu a discuté cette proposition avec ses équipes. Cet accord serait suivi si il est accepté de la relance des discussions sur le passage à la seconde phase du cessez le feu qui devait commencer début mars.

Dans l’enclave palestinienne, un bombardement a tué huit personnes cette nuit.

.

2-Les bourses asiatiques plongent ce matin. l'indice de Tokyo a chuté de 4,22%, l'indice de Séoul est aussi en baisse.

Hier Wall Street était aussi dans le rouge l indice Nasdaq a terminé à plus de -4%.

les produits chinois sont maintenant taxés à 145% par les etats unis

Ce matin, le président français a commenté la pause de 90 jours accordée par Washington.

“C est un signal, une porte ouverte à la négociation mais cette pause est fragile.”a-t-il écrit sur son compte X. Il rappelle que le but de la France et de l’Union européenne c’est de faire retirer ces tarifs injustes.



En effet, tous les produits européens restent taxés à 10% et l ‘acier et l’aluminium à 25%

3-L’affaire de l'école Betharram, l’école va faire l’objet d’une enquête administrative a annoncé le ministère de l’éducation nationale, après un rapport qui a révélé des manquements.

Pour rappel, plus de 200 plaintes pour sévices et sévices sexuels ont été déposé contre l’établissement scolaire.



La commission d’enquête parlementaire a annoncé hier qu’elle entendrait le Premier ministre actuel. François Bayrou sera entendu le 14 mai prochain. En tant que président du conseil général des Pyrénées Atlantiques il a fait voter plusieurs subventions pour cette école où ses enfants étaient scolarisés. Reste la question de savoir s' il était informé des violences faites aux enfants.

4- La brouille entre le PSG et le footballeur Kylian Mbappe monte d’un cran

Mbappe a annoncé hier saisir le conseil des Prud' hommes pour les 55 millions de salaires et de primes que le PSG lui doit.

5-LYON a tenu bon.. Face aux Red devils hier soir lors du match aller en quart de finale de la ligue Europa. Le match se termine par un nul 2-2.

LYON a encore toutes ses chances pour le match retour qui se jouera à Old Trafford jeudi prochain.