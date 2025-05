Israël annonce avoir stoppé un missile tiré depuis le Yémen ce matin.

Des shrapnels sont tombés dans le centre d'Israël blessant quelques personnes.

Les houthis ont annoncé hier avoir réalisé 22 tirs en une semaine.

Ils ont également rappelé que les américains et les britanniques avaient bombardé le Yemen 931 fois en 2024. 106 yéménites sont morts au cours de ces attaques.

A Gaza, 90 personnes ont été tuées par israël en une seule journée, dont le chef de la police. L’une des attaques a à nouveau touché un camp de tentes soit disant sûre.

Etats-Unis, On en sait plus sur le profil de l’attaquant de la nouvelle Orléans. L’homme a bel et bien prêté allégeance à Daesh en juin dernier et l'enquête a conclu qu’il a agi seul.

.Il a posté cinq vidéos sur le net pour expliquer son geste. L’ancien soldat avait également posé plusieurs bombes dans le quartier français pour etre sûr que les médias rapportent son acte.

Les enquêteurs estiment qu’Il n’y aucun lien avec l'explosion d’un pick up tesla à Las Vegas. Le conducteur de ce véhicule se serait suicidé. Il a une blessure à la tête et était seul dans le véhicule.

En France, François Bayrou va s'asseoir pour la première fois pour un conseil des ministres aujourd'hui. Au programme, le budget, sans doute, La loi mayotte qui devait être discutée a été retirée de l’agenda, elle est au programme du prochain conseil des ministres a promis Matignon.

Le PM a prévenu, chaque projet sera étudié à l'aune du déficit à résorber.

Le quoi qu’il en coûte est donc terminé.



Mayotte qui va recevoir la visite de Marine le Pen dimanche et ce ci pour deux journées. Lors des dernières législatives, le RN a obtenur sa première députée RN à Mayotte;

l’Euroligue de Basket impacté par la guerre au proche orient

. Le club des supporters de Paris Basket ball a annoncé hier qu’il boycottera le match du 16 janvier prochain contre Maccabi Tel aviv,

Sans savoir si les mesures de sécurité seront strictes.

“ exceptionnellement, Il n’y aura ni tambours, ni chants, ni bâches.”, il y a des choses qui vont plus loin qu’un simple match de basket… Nos valeurs et les valeurs d’humanisme en général

peut -on lire sur leur compte du réseau social X.

Réel hacking ou blague du Nouvel an, des hackers russes ont déclaré avoir hacké les sites internet d’une dizaine de villes ou institutions françaises. La ville de Marseille a été touchée mais d’autres sites de villes fonctionnaient toujours hier.