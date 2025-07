Lors d'un entretien téléphonique, Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et mondiales, selon un communiqué de la direction de la communication de la présidence turque publié sur X.

Erdogan a indiqué que la Turquie souhaitait assurer la stabilité et la sécurité en Syrie et soutenir le redressement du pays, soulignant l'importance qu'Israël ne viole pas la souveraineté syrienne.



Soulignant l'importance du lancement du troisième cycle de négociations entre la Russie et l'Ukraine, Erdogan a déclaré que la Turquie continuerait d'accueillir les pourparlers de paix à Istanbul dès que les parties se seront mises d'accord sur les dates.

Dans le même temps, Poutine a remercié Erdogan pour sa volonté de servir de médiateur via la plateforme de négociation d'Istanbul et a réitéré l'engagement de la Russie en faveur d'une résolution politique et diplomatique du conflit, selon un communiqué du Kremlin.

Il a également passé en revue l'évolution des relations économiques, saluant les résultats de la Commission intergouvernementale russo-turque sur la coopération commerciale et économique, qui s'est tenue le 27 juin.

Poutine et Erdogan sont convenus de rester en contact étroit sur toutes les questions abordées lors de leur entretien.