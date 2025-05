Le gouvernement de Gaza a averti vendredi du retour imminent de la famine dans la bande de Gaza en raison de la fermeture par Israël des points de passage frontaliers aux aides humanitaires et médicales.

Dans un communiqué, le bureau de presse du gouvernement a souligné qu’ “aujourd'hui marque le 13e jour du crime d'occupation israélienne qui empêche l'aide et renforce le siège en fermant les passages de Gaza” .

“Les conséquences de ce crime sur la situation humanitaire sont évidentes, avec des signes de famine et d'insécurité alimentaire indéniables”, a-t-il ajouté.

TRT Global - Le Hamas dénonce les manoeuvres d’Israël pour ne pas appliquer les termes du cessez-le-feu à Gaza TRT Global - À Doha, les émissaires américains auraient proposé une extension de 50 jours de la trêve, selon le Jerusalem Post. Pour le Hamas, cette proposition est une manœuvre pour ne pas appliquer la phase 2 de l’accord de cessez-le-feu. 🔗

Le gouvernement a rapporté qu'environ 80 % des Palestiniens ont perdu l'accès à la nourriture, les cuisines de charité ayant arrêté leurs activités et la distribution d'aide par les organisations humanitaires étant suspendue en raison du manque de nourriture et de fournitures de base sur les marchés”.

De plus, le gouvernement de Gaza a confirmé qu'environ 25 % des boulangeries de la région ont cessé leurs activités, affectant l'approvisionnement en pain pour les citoyens”.

Il a averti que d'autres boulangeries pourraient cesser leur production en raison des pénuries de carburant.

Il a également souligné que 90 % de la population de Gaza n'avait plus accès à l'eau, en raison d'une pénurie critique d'eau potable causée par la retenue de carburant pour faire fonctionner les puits et les stations de dessalement.

Le gouvernement de Gaza a ajouté que la fermeture des points de passages frontaliers avait également “exacerbé la souffrance de 150 000 patients chroniques et de blessés qui ne peuvent plus accéder à des médicaments essentiels ou des fournitures médicales”.

Crise humanitaire dévastatrice

Le bureau de presse du gouvernement a indiqué que le nettoyage des routes et l'élimination des décombres et des déchets dans la plupart des municipalités avaient cessé, les autorités utilisant le carburant disponible pour faire fonctionner les puits d'eau, avertissant des conséquences environnementales et sanitaires catastrophiques à mesure que les températures augmentent.

La construction de nouveaux camps de réfugiés a également été retardée en raison des pénuries de carburant, et l'approvisionnement en tentes pour les familles déplacées a été considérablement affecté, a-t-il ajouté.

De plus, les Palestiniens sont revenus à l'utilisation du bois de chauffage plutôt que du gaz de cuisine, une pratique qui a des conséquences sanitaires et environnementales graves, contribuant à l'augmentation des maladies respiratoires, selon le communiqué.

Le gouvernement de Gaza a tenu “Israël et son Premier ministre Benjamin Netanyahu responsables de la détérioration des conditions humanitaires à Gaza”.

Il a appelé les pays arabes et islamiques ainsi que la communauté internationale à “prendre des mesures pour briser le siège de Gaza, permettre l'entrée de l'aide humanitaire et tenir les criminels de guerre israéliens responsables”.

Plus de 48 500 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont perdu la vie dans la guerre brutale menée par Israël contre Gaza depuis octobre 2023. L'offensive a été suspendue dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers, entré en vigueur en janvier.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.