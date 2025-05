Israël est passé dimanche à une nouvelle dimension de sa campagne militaire en Cisjordanie occupée, entamée il y a deux semaines.

Des quartiers résidentiels ont été démolis par l’armée de l’occupation dans le camp de Jénine et Tulkarem, rappelant les méthodes brutales utilisées depuis le 7 octobre 2023 à Gaza.

Mahmoud Abbas sollicite l’ONU

Le président de l'Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas, a demandé une session urgente du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à cette agression, caractérisée par la destruction de blocs résidentiels entiers dans les camps de Jénine et de Tulkarem, le bombardement de dizaines de maisons et l'expulsion forcée des citoyens de leurs foyers à Tamoun et dans le camp de Far'a à Tubas.

Il a également appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir d'urgence et à assumer ses responsabilités.

Mahmoud Abbas souhaite une protection internationale du peuple palestinien et des pressions sur l'État occupant pour qu'il cesse “ses crimes graves, notamment le déplacement de citoyens palestiniens et la mise en œuvre de la politique de nettoyage ethnique, considérés comme un crime de guerre et un génocide selon le droit international”.

Le dirigeant palestinien a aussi sollicité l’intervention de l'administration américaine, mettant en garde contre les effets destructeurs de l’agression israélienne sur toute la région.

La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la Palestine, Francesca Albanese, a qualifié de “criminelles” les pratiques israéliennes en Cisjordanie, mettant en garde que “ l'intention génocidaire est claire dans la manière dont Israël cible les Palestiniens”.

Albanese a appelé, dimanche, la communauté internationale, via son compte sur la plateforme X, à intervenir et à arrêter les opérations de destruction, qui, selon elle, "se sont étendues à tous les territoires occupés, pas seulement à Gaza".

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré que le déplacement forcé des populations représente une menace existentielle pour la cause palestinienne.

La solution à deux États, a-t-il souligné, “reste la seule formule capable d'assurer la sécurité et la paix pour les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens, à long terme, et que sans efforts sérieux pour établir l'État palestinien sur les frontières de 1967, la région restera vulnérable à l’éclatement de cycles de violence et de contre-violence”.

L’intensification de l’offensive militaire israélienne en Cisjordanie occupée coïncide avec l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier dernier.

Cette poussée de tension en Cisjordanie intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se trouve à Washington DC, pour des entretiens avec Trump et d'autres responsables américains sur la deuxième phase du cessez-le-feu convenu avec le groupe palestinien Hamas, selon son bureau.

