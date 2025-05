Selon les premiers éléments de l’enquête, cinq coups de feu auraient été tirés et plusieurs impacts de balles de 9 mm ont été constatés sur les fenêtres du bâtiment de l’association du Val de Morteau, située à Villers-le-Lac, dans le département du Doubs.

Les caméras de vidéo-surveillance n’ont pas permis d’identifier le ou les auteurs, la bande sonore laisse entendre 5 détonations.

D’après des témoins, une voiture aurait été vue tournant à plusieurs reprises autour du local avant les tirs, et aurait même tenté de renverser des adhérents présents à proximité.

Deux plaintes ont été déposées auprès des autorités, qui ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet incident.

Les responsables de l’association ont exprimé leur désarroi, déclarant : "On ne se sent plus en sécurité".

Cet acte, dont les motivations restent pour l’heure inconnues, intervient dans un contexte de tensions accrues, alimentant les craintes de la communauté locale.

Les forces de l’ordre ont renforcé leur présence dans le secteur pour rassurer la population et prévenir d’éventuelles nouvelles violences.

Pour rappel, en novembre 2021, c’est l’association de l’amitié franco-turque, installée à quelques kilomètres de là, qui avait été ciblée par quatre croix de Lorraine apposées sur ses murs.