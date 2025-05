L'instant info du 16 janvier 2025

1-Après plus de de 467 jours de bombardements, un accord de cessez-le-feu a été trouvé entre le Hamas et Israël. Il devrait débuter dimanche 19 janvier 2 -En France, le gouvernement de Bayrou tente de désamorcer les tensions avec les socialistes. Il annule la suppression des 4 000 postes dans l’Éducation nationale. 3-La menace d’une motion de censure plane toujours, elle sera étudiée cet après midi à l' assemblée nationale. Les écologistes, LFI et le PC devraient la voter. Mais il ne devrait pas avoir de majorité pour faire tomber le gouvernement. 4 -Ce soir, Paris Basketball affronte le Maccabi Tel Aviv en EuroLeague de basket-ball.