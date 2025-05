La France "est prête à intensifier son soutien à l'Ukraine", a déclaré ce mercredi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, à l’issue du Conseil des ministres.

"Jamais notre continent n'avait connu une situation aussi grave et aussi instable" depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle dit.

TRT Global - Ukraine: "Se substituer" à l'aide américaine est un "devoir de civilisation", selon la France TRT Global - La France va s'efforcer de "réunir tous les moyens possibles", avec d'autres pays européens, pour "se substituer" à l'aide militaire américaine à l'Ukraine, a assuré mardi François Bayrou, évoquant un "devoir de civilisation" pour l'Union européenne. 🔗

Selon Mme Primas, l'Europe doit "prendre ses responsabilités" et renforcer ses capacités militaires face aux "basculements" stratégiques en cours.

"Le Premier ministre a estimé (NDLR: devant l’Assemblée nationale) qu'il ne s'agissait pas seulement de prendre la mesure des événements, mais aussi et surtout de décider ce que nous devons faire pour y répondre avec force et avec détermination", a ajouté Sophie Primas.

Elle a notamment rappelé que "les événements de la semaine dernière dans le Bureau ovale" ont mis en évidence l'évolution des alliances internationales et le risque d’un éloignement américain. "Pour autant, il n'est de l'intérêt de personne ni de rompre les relations avec les États-Unis, ni d'abandonner l'idée de négocier les conditions d'une paix durable en Ukraine", a-t-elle précisé.

Pour rappel, une rencontre tendue a eu lieu vendredi dernier dans le Bureau ovale entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Prévue pour discuter d'un accord sur les ressources minérales, la réunion s'est rapidement envenimée lorsque Trump et le vice-président J.D. Vance ont critiqué Zelensky, l'accusant de manquer de gratitude et de ne pas être ouvert à la diplomatie.

La conversation s'est transformée en échange houleux, ce qui a mené Trump à mettre fin abruptement à la réunion sans qu'aucun accord ne soit signé. L’Europe, avec "plus de 500 millions d'habitants et une économie dix fois supérieure à celle de la Russie", dispose des ressources nécessaires pour assurer sa souveraineté, mais cela nécessite de "faire preuve d'unité et de vélocité", a préconisé la porte-parole du gouvernement.

Le président français Emmanuel Macron, qui s'exprimera ce mercredi soir devant les Français, envisage un déplacement à Washington avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Aucune date précise n’a été donnée, mais cette visite est considérée comme "envisagée à court terme".

Alors que le président français doit également se rendre à Bruxelles jeudi pour un sommet extraordinaire sur la défense européenne, la question du financement et du renforcement des capacités militaires européennes devrait être au cœur des discussions. La France, selon Sophie Primas, "doit prendre les décisions nécessaires" pour conjuguer cet effort avec "la trajectoire de réduction de notre déficit".

Ces déclarations interviennent alors que la situation sur le front ukrainien reste particulièrement tendue, avec une intensification des combats et des interrogations croissantes sur la pérennité du soutien occidental à Kiev.