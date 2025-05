L'Espagne a condamné, mercredi, l’attaque perpétrée par des colons israéliens contre le réalisateur palestinien oscarisé, Hamdan Ballal, en Cisjordanie occupée.

“Je condamne fermement la violence des colons en Cisjordanie, en particulier à Masafer Yatta et Susya”, a déclaré José Manuel Albares, sur les réseaux sociaux.

“Je souhaite un prompt rétablissement au réalisateur Hamdan Ballal, aujourd’hui symbole de la souffrance des civils innocents en Palestine”, a-t-il ajouté.

Des témoins ont rapporté que Ballal avait été violemment agressé par un groupe d’environ 15 colons armés dans son village natal de Susya. Il a ensuite été interpellé avant d’être relâché par les autorités israéliennes.

Ballal a remporté l’Oscar 2025 pour son documentaire No Other Land, qui met en lumière l’impunité et la brutalité des violences commises par les colons dans la région.

Le plan d’Israël pour légaliser davantage de colonies

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a annoncé dimanche que le cabinet de sécurité avait approuvé un plan visant à séparer et légaliser 13 avant-postes de colonies en Cisjordanie occupée. Il a qualifié cette décision de “nouvelle étape importante sur la voie de la souveraineté [israélienne] effective” dans la région.

Selon des rapports palestiniens, environ 770 000 colons israéliens résidaient dans 180 colonies illégales et 256 avant-postes à travers le territoire occupé à la fin de l’année 2024.

TRT Global - Comment Israël modifie-t-il la démographie de Gaza par le génocide ? La guerre israélienne à Gaza avec la destruction des familles entraînera des déséquilibres démographiques durables avec des effets à long terme, affirment les responsables palestiniens. 🔗

L’ONU considère toutes les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés comme illégales au regard du droit international et met en garde contre leur expansion continue, soulignant que cela compromet les efforts en faveur d’une solution à deux États.

Les tensions restent vives en Cisjordanie occupée, où les attaques de l’armée israélienne et des colons ont fait au moins 938 morts et près de 7 000 blessés parmi les Palestiniens depuis le début de l’offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza en octobre 2023.

La Cour internationale de justice a statué en juillet dernier que l’occupation israélienne des territoires palestiniens était illégale et a exigé l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.