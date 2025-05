2/ en Syrie : à Paris, une conférence pour éviter le chaos après Assad, la 3eme du genre

1- Les ministres des Affaires étrangères français, allemand et espagnol insistent sur le fait que l’Europe et Kiev doivent être impliqués dans toute décision concernant l’Ukraine.

Cette déclaration survient alors que Trump et Poutine ont annoncé le lancement de négociations directes pour mettre fin au conflit. Jean-Noël Barrot met en garde contre un abandon de l’Ukraine, qui reviendrait à légitimer la loi du plus fort.

Les discussions se poursuivront à la Conférence de Munich, où Zelensky rencontrera des représentants américains.

2- À Paris, la communauté internationale planche sur l’avenir de la Syrie post- Assad. Pour la troisième fois depuis la chute du régime, des représentants du G7, des pays arabes et européens se réunissent pour parler transition politique, sécurité et reconstruction d’un pays dévasté

Les sanctions économiques sont au cœur des discussions. Le nouveau régime demande la levée des sanctions internationales; pour relancer l’économie.

3: À Grenoble, une explosion a blessé au moins 12 personnes, dont une grièvement, mercredi soir dans un bar du quartier du Village Olympique. Selon les premières informations, une grenade aurai été lancée dans le bar, l'auteur n’a prononcé aucun mot. La police écarte toute piste terroriste et pense à un règlement de compte.

Le maire de la ville, Éric Piolle, a condamné un acte d’une violence inouïe.

4: Vous vous rappelez de la suspension de Trump sur Twitter en 2021 après l’attaque du Capitole ? Eh bien, X, va lui verser 10 millions de dollars en dédommagement.

À l’époque, Twitter avait jugé que Trump avait incité les manifestants à passer à l’action, ce qui lui avait valu près de deux ans de suspension avant son retour en 2022. Après une bataille judiciaire, un accord amiable a été trouvé entre les avocats de Trump et la plateforme. Petit rappel, la plate forme est désormais la propriété d’Elon Musk un soutien du président.

Et ce n’est pas tout, Meta (Facebook) lui a aussi versé 25 millions de dollars pour avoir suspendu son compte à la même période.

-5- Et pour finir de l’Esport avec deux clubs français



Aujourd’hui, parlons E-Sport ! Un match très attendu par les fans se profile : Solary et Karmine Corp, deux grands clubs français, vont s’affronter dans le cadre de la Ligue Française de League of Legends. Une rencontre sous haute tension qui promet du spectacle et qui opposera deux des équipes les plus suivies de la scène française.