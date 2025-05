"A partir de minuit entre le 7 et le 8 mai, et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.





D'après la présidence russe, Vladimir Poutine a pris cette décision "pour des raisons humanitaires" et à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, que la Russie s'apprête à commémorer en grande pompe le 9 mai.





Le Kremlin a dit considérer que l'Ukraine "devrait suivre cet exemple", tout en prévenant que les forces russes "fourniront une réponse adéquate et efficace" en cas de violation de la trêve.

"La partie russe se déclare une fois de plus prête à des pourparlers de paix sans conditions préalables, visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne, et à une interaction constructive avec les partenaires internationaux", a ajouté le communiqué.

L'Ukraine n'a pas encore réagi à cette décision.

Vladimir Poutine avait déjà déclaré un bref cessez-le-feu de 30 heures les 19 et 20 avril à l'occasion de Pâques.