FRANCE
1 min de lecture
Les Infos du jour de TRT Français du 19 Août 2025
1- Rencontre Trump-Zelensky hier à Washington. "Un pas énorme" a été franchi selon Emmanuel Macron
infos du jour trt français / TRT Français
il y a 15 heures

2-Le Hamas a accepté le plan américain pour un cessez-le-feu à Gaza. Israël n’a pas commenté pour l’instant

3- Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l’Outre-mer va essayer de sauver l'accord politique de Bougival

Recommandé

4-Retailleau n’aime pas la musique de Kneecap, le ministre de l’Intérieur promet de surveiller le concert du groupe propalestinien qui se produit au festival Rock en Seine ce dimanche

5- Tournoi de tennis de Cincinnati: Carlos Alcaraz bat Sinner en 20 mn. L’Italien était tout simplement malade

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us