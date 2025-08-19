il y a 15 heures
2-Le Hamas a accepté le plan américain pour un cessez-le-feu à Gaza. Israël n’a pas commenté pour l’instant
3- Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l’Outre-mer va essayer de sauver l'accord politique de Bougival
4-Retailleau n’aime pas la musique de Kneecap, le ministre de l’Intérieur promet de surveiller le concert du groupe propalestinien qui se produit au festival Rock en Seine ce dimanche
5- Tournoi de tennis de Cincinnati: Carlos Alcaraz bat Sinner en 20 mn. L’Italien était tout simplement malade
SOURCE:TRT français et agences