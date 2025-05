Vous pensiez être parfait pour le poste. Vous vous posez la question. : Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi ? En fait, la réponse est peut être celle-ci… il se pourrait que votre candidature n'ait jamais été vue par un humain.

Chaque année, Amazon reçoit plus de 200 000 CV pour les différents postes qu'elle recrute. Google en reçoit dix fois plus avec plus de 2 millions de CV. Imaginez être un manager chargé de vérifier ces candidatures.

Pour gérer cela, de nombreuses entreprises utilisent l'intelligence artificielle, ou IA, pour trier les candidatures. Ces systèmes aident à décider quel candidat devrait obtenir le poste.

Mais voici le problème : des recherches montrent que ces systèmes d'Intelligence Artificielle rejettent des candidatures pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les qualifications.