Les enfants continuent de payer une lourde tribut à la guerre israélienne contre les Palestiniens de Gaza. L’ong Save the Children déplore la mort de 270 enfants depuis qu'Israël a repris ses attaques contre Gaza le 18 mar. Au huitième jour , les raids israéliens ont fait au moins 23 victimes dont sept enfants.

Durant les dernières vingt-quatre heures, au moins 62 personnes ont perdu la vie, ce qui porte à 792 le nombre de victimes depuis la reprise des bombardements israéliens il y a une semaine.

La détérioration de la situation sécuritaire dans l’enclave palestinienne a déjà entraîné le déplacement de 124 000 personnes en quelques jours, précise l'agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) qui demande la fin du blocus sur Gaza.

Outre les journalistes, Israël cible aussi le personnel, les infrastructures sanitaire et humanitaire, suscitant la préoccupation de l’Union européenne. La commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises a exprimé son inquiétude face aux “informations alarmantes” concernant les attaques israéliennes visant le personnel de santé, les hôpitaux et les travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza assiégée.

“Je suis préoccupée par les informations alarmantes provenant de Gaza, qui indiquent que le personnel de santé, les ambulances et les hôpitaux ont été une fois de plus attaqués par Israël”, a déclaré Hadja Lahbib dans un communiqué mardi.

Sur le plan diplomatique,le président émirati Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan a souligné, lors d’un entretient telephonique avec Donald Trump, la nécessité de fournir une aide humanitaire aux habitants de Gaza dans un contexte de crise. Il a réaffirmé le soutien de son pays à une solution à deux États, fondement d'une paix juste et durable pour la région et ses populations.

Violation de la trêve

Israël a mis fin unilatéralement au cessez-le-feu à Gaza le 18 mars et a repris sa guerre génocidaire, tuant 800 Palestiniens et en blessant plus de 1 600 autres.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 50 100 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, tout en réduisant la majeure partie de l’enclave en ruines et en déplaçant presque toute la population.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.

Le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne à Gaza a mis à jour son bilan des personnes tuées et fait état de 61 700 morts ainsi que des milliers de Palestiniens disparus sous les décombres et présumés morts.

