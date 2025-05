“ De la Rivière à la Mer”, que cache cette expression ?

Cette phrase, “De la rivière à la mer, la Palestine sera libre”, Vous l’avez probablement entendue sur les réseaux sociaux ou lors de débats sur la Palestine. plus récemment, vous avez peut-être entendu ce slogan scandé par des manifestants à travers le monde qui protestent contre les attaques israéliennes à Gaza. Cette phrase est utilisée par les Palestiniens et ceux qui défendent leurs droits. Pour beaucoup, c’est un slogan qui représente la liberté, l’autodétermination et la paix. Les activistes disent que cette phrase inspire l'espoir et la résilience aux Palestiniens vivant sous occupation israélienne depuis 76 ans. Mais elle a également suscité de vives réactions de la part de groupes et de gouvernements pro-israéliens. Les médias et les réseaux sociaux ont même tenté de censurer son utilisation en ligne. Mais pourquoi cette phrase est-elle si controversée ? Examinons son histoire et sa signification. .