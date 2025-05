À tout juste dix ans, Lana, de Khan Younès, a survécu à un bombardement. La panique et la peur l’ont envahie, laissant des taches blanches sur sa peau et rendant ses cheveux gris.Son père plaide pour un traitement urgent à l’étranger, car la guerre continue de priver les enfants de Gaza de leur santé, de leur paix et de leur avenir