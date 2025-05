Avec la chute du régime Al-Assad, la Syrie a tourné une nouvelle page, les forces d'opposition tenant désormais les rênes du pays.

Une offensive éclaire de 11 jours menée par l'opposition a contraint Bachar Al-Assad à fuir vers Moscou, portant ainsi un coup fatal au régime après 13 ans d'une guerre brutale.

Bien que plusieurs groupes d’opposition se soient battus pour ce moment critique, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui signifie Comité de libération du Levant, s'est imposé comme une force dominante sous la direction d'Ahmed al Sharaa, également connu sous le nom de guerre d'Abu Mohammed al Jolani.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux avaient par le passé désigné le HTS comme une organisation terroriste et placé une prime de 10 millions de dollars sur la tête de Joulani, avant de l’annuler récemment.

Mais le dirigeant syrien, âgé de 42 ans, s'est imposé comme incontournable, exerçant une forte influence sur le pays ravagé par la guerre. Fin décembre, Al Sharaa a rencontré les ministres des Affaires étrangères turc et ukrainien, ainsi que des diplomates de haut rang des États-Unis et du Royaume-Uni, indiquant ainsi qu'il est le dirigeant de facto de la nouvelle Syrie.



Al Sharaa a également tenu une conférence de presse conjointe avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, au cours de laquelle le chef de la diplomatie turque a "remercié" le dirigeant syrien pour son accueil "amical" dans le pays.

"J'ai vu que lui (Al Sharaa) et ses amis avaient des idées très claires sur la mise en place et le processus de transition du nouveau système", a déclaré M. Fidan, faisant référence au processus de transition entre le régime d'Al-Assad et le nouveau gouvernement.

Fidan et Al Sharaa ont également pris le thé sur le célèbre mont Qasioun de Damas, qui surplombe la capitale. Le mont Qasioun est considéré comme le lieu d'événements légendaires, tels que le meurtre d'Abel par Caïn, personnage de la Bible et du Coran.

Transformation

D'un combattant en treillis à un homme d'État en costume occidental et barbe taillée, la transformation d’Al Sharaa reflète les changements intervenus dans le pays depuis la chute du régime Al-Assad.

Depuis le début de l'offensive éclair de 11 jours contre le régime d'Al-Assad, Al Sharaa a donné plusieurs interviews et fait plusieurs déclarations, de CNN à la chaîne de télévision publique saoudienne Al Arabiya, affichant une certaine modération dans sa vision du monde.

Il s'est engagé à apaiser les tensions sectaires et à reconstruire le pays dans le respect de la justice et de l'égalité. "Vos intérêts sont compris dans la nouvelle Syrie", a assuré le chef du HTS à l’adresse du camp occidental.

Il a suggéré de travailler avec la Russie, alliée du régime Al-Assad, et a envoyé un message conciliant à l'Iran, dans lequel il a proposé de développer une relation positive même si Téhéran a farouchement soutenu Bachar Al Al-Assad dans le passé.

"Ce nouveau triomphe, mes frères, marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la région, une histoire pleine de dangers (qui a fait) de la Syrie un terrain de jeu pour les ambitions iraniennes, répandant le sectarisme, attisant la corruption", a-t-il affirmé lors de l'un de ses premiers discours après le renversement du régime Al-Assad dans la mosquée des Omeyyades de Damas, l'une des structures religieuses musulmanes les plus richement décorées et les plus anciennes.

Dans sa dernière interview, Al Sharaa a laissé entendre que les élections et la rédaction d'une nouvelle constitution remplaçant l'actuelle charte baasiste prendraient plusieurs années en raison des nombreux déplacements de populations et de nombreuses perturbations dans plusieurs services publics causés par la guerre civile.

Un leader modéré ?

L'administration Biden a également indiqué qu'en fonction de l'évolution d’Al Sharaa, Washington pourrait envisager de retirer le HTS de la liste américaine des organisations terroristes.

"Nous avons pris note des déclarations des dirigeants de ces groupes rebelles ces derniers jours, et ils disent ce qu'il faut, mais à mesure qu'ils assument de plus grandes responsabilités, nous évaluerons non seulement leurs paroles, mais aussi leurs actes", a indiqué le président américain, Joe Biden, le 8 décembre.

Dans une récente interview, Al Sharaa a exhorté les dirigeants occidentaux à lever les sanctions parce qu'elles ont été "émises sur la base des crimes" commis par le régime Al-Assad, qui a disparu après la victoire de l'opposition. Par conséquent, "ces sanctions devraient être levées automatiquement", a-t-il soutenu.

Les États-Unis, mais aussi des puissances régionales comme la Turquie qui a soutenu les aspirations démocratiques de l'opposition contre le régime d'Al-Assad, surveillent de près Al Sharaa et les politiques actuelles de la nouvelle administration syrienne.

L'écrasante majorité des Syriens ayant perdu tant d'êtres chers dans cette guerre brutale espère maintenant une paix durable et une vie dans la dignité et l'honneur.

"J'ai un conseil à lui donner (Al Sharaa/Jolani), j'espère qu'il est assez intelligent pour le savoir par lui-même : n'essayez même pas d'être le nouvel Al-Assad. Les Syriens qui ont fait la révolution contre Al-Assad peuvent facilement la refaire contre vous aussi", déclare Omar Alhariri, un journaliste syrien basé à Daraa.

"Nous sommes tournés vers l'avenir, nous y participons activement. Nous attendons la justice", a indiqué Alhariri à TRT World, ajoutant qu’Al Sharaa devrait diriger un processus dans lequel “les Syriens eux-mêmes devraient choisir leurs dirigeants” dans un cadre démocratique.

Al Sharaa a récemment montré son ouverture à un ordre démocratique, déclarant que le HTS et ses alliés armés avaient l'intention de former un "conseil choisi par le peuple" et un État fonctionnant par le biais d'institutions.

En mars, cependant, il a été confronté à d'importantes protestations dans son ancien bastion d'Idlib, où les manifestants l'ont accusé de corruption et de répression. Il reste à voir si sa rhétorique modérée correspondra à ses actions futures.

Quel est son parcours ?

Né en Arabie saoudite de parents syriens originaires du plateau du Golan occupé par Israël, Al Sharaa a grandi en entendant les récits du déplacement de sa famille.

Au cours de la tristement célèbre guerre israélo-arabe de 1967, Israël a occupé le plateau du Golan, faisant de ses habitants, dont la famille d’Al Sharaa, des sans-abri.

L'éviction d'Al-Assad sous la direction d’Al Sharaa est, d'une certaine manière, une boucle qui se boucle. Son père, Hussein Al-Sharaa, était un nationaliste panarabe emprisonné dans les années 1970 par Hafez Al-Assad, le père de Bachar Al-Assad. Après sa libération, le père d’Al Sharaa a demandé l'asile en Arabie Saoudite où il a travaillé comme ingénieur pétrolier.

En 1989, alors qu'il avait sept ans, la famille d’Al Sharaa est retournée à Damas, en Syrie. Le jeune Ahmed se lance alors dans des études en journalisme.

Dans les années 2000, la seconde Intifada a laissé des traces indélébiles dans sa vie. Alors que son père avait cultivé des liens étroits avec les groupes armés palestiniens affiliés à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le jeune Al Sharaa a noué des contacts avec des groupes radicaux tels qu'Al-Qaïda.

"J'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais remplir mon devoir, en défendant un peuple opprimé par des occupants et des envahisseurs", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Frontline en 2021, en faisant référence à la résistance palestinienne contre Israël.

Dans les mois qui ont précédé l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, il a rejoint les rangs d'Al-Qaïda, luttant contre l'occupation américaine.

Au milieu des années 2000, il a été emprisonné par les autorités américaines en Irak et soumis à des conditions difficiles dans les fameux "dark sites" américains pendant au moins cinq ans. À sa libération en 2011, Al Sharaa est entré dans un monde différent.

Les soulèvements arabes se propagent au Moyen-Orient et atteignent également la Syrie. Al Sharaa a rapidement rejoint les forces anti-régime, lançant une nouvelle bataille contre le régime de Bachar Al-Assad en Syrie.

Vers un statut d'agent de premier plan

Après son départ pour la Syrie, Al Sharaa a formé Jabhat al Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. En 2013, lorsque Daesh a voulu annexer la Syrie et la fusionner avec les parties qu'il avait capturées en Irak, Al Sharaa s'y est opposé, déclenchant un combat entre les deux groupes.

Alors que Daesh a perdu le contrôle de la Syrie et de l'Irak avec l'ingérence de la coalition dirigée par les États-Unis, le Front Nusra d’Al Sharaa a survécu, en partie grâce à sa position anti-Daesh.

En 2016, il a rebaptisé son groupe Jabhat Fateh al-Sham (Front pour la conquête de la Syrie), indiquant que la nouvelle structure avait son propre agenda, ce qui a mis à mal ses liens avec Al-Qaïda. L'année suivante, il a de nouveau changé le nom du groupe pour lui donner sa forme actuelle et a proclamé publiquement que le HTS n'avait aucun lien avec Al-Qaïda.

Au cours des sept dernières années, le HTS d’Al Sharaa s'est concentré sur la Syrie, renforçant son emprise sur la province d'Idlib, qui était le dernier bastion de l'opposition dans le pays avant le 27 novembre, date du début de l'offensive de 11 jours contre le régime d'Al-Assad.

