“Tout problème que vous avez avec la Turquie, je pense pouvoir le résoudre. Je veux dire, tant que vous êtes raisonnable, vous devez être raisonnable. Nous devons tous l’être”, a déclaré Trump devant les journalistes au Bureau ovale lors de sa rencontre avec Netanyahu.

“Bibi, si tu as un problème avec la Turquie, je pense vraiment que tu pourras le régler. Tu sais, j’ai une très, très bonne relation avec la Turquie et avec son dirigeant, et je pense qu’on pourra arranger ça. Donc j’espère que ça ne posera pas de problème. Je ne pense pas que ce sera un problème”, a-t-il ajouté, utilisant le surnom de Netanyahu.

Trump a affirmé avoir de “très bonnes relations” avec Erdogan, qu’il a décrit comme “un dur à cuire, très intelligent, et il a accompli quelque chose que personne d’autre n’a pu faire”.

Une déclaration qu’il a faite en référence à sa conviction -exprimée dans des propos précédents- que la Turquie aurait orchestré la chute en décembre dernier de l’ancien dirigeant syrien Bachar al-Assad.

Trump avait déjà qualifié la Turquie de “bon pays” et Erdogan de “bon dirigeant”.