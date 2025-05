Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté dimanche le passage à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers à Gaza, reconnaissant son recours à des tactiques de famine contre la population du territoire pour faire pression sur le groupe palestinien Hamas.

Le gouvernement israélien a suspendu tôt dimanche l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, quelques heures après l'expiration de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

S'exprimant lors d'une réunion hebdomadaire du cabinet, Netanyahu a déclaré avoir tenu une discussion sur la sécurité samedi soir avec le ministre de la Défense Israël Katz, les dirigeants des partis de la coalition, les responsables de la sécurité et son équipe de négociation.

“À l’issue de la discussion, nous avons décidé des mesures suivantes : Israël adoptera le plan proposé par l’envoyé du président Donald Trump, Steve Witkoff, pour un cessez-le-feu temporaire pendant le mois musulman du Ramadan et la fête juive de Pâques. Nous coordonnons pleinement nos efforts avec le président (Donald) Trump et son équipe”, a déclaré Netanyahu.

Il a déclaré que Witkoff avait proposé le plan après avoir conclu qu’il n’y avait aucune perspective immédiate de combler le fossé entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase de l’accord sur Gaza.

Il a indiqué qu’il fallait plus de temps pour parvenir à un éventuel accord, décrivant sa proposition comme une “voie de négociation” sur la prochaine étape.

En contradiction avec la position de Netanyahu, le ministre israélien de l’Intérieur Moshe Arbel a exprimé son soutien à l’avancement de la deuxième phase de l’accord d’échange de prisonniers et de cessez-le-feu.

“ Je soutiens la deuxième phase ; il n’y a pas de plus grand commandement que de racheter les prisonniers”, a affirmé Arbel, cité par le journal Yedioth Ahronoth, lors d’une conférence à Eilat, dans le sud d’Israël.

- L'outil de la faim

Netanyahu a ouvertement admis le recours à la famine comme un outil contre le Hamas, en déclarant : “Je veux que ce soit clair : il n'y aura pas de repas gratuits”.

“Si le Hamas croit qu'il peut prolonger le cessez-le-feu ou bénéficier des conditions de la première phase sans que nous récupérions nos otages, il se trompe gravement”, a-t-il déclaré.

Netanyahu a noté, citant les chiffres des renseignements israéliens, le Hamas détient actuellement 59 captifs israéliens, dont 24 seraient vivants et au moins 35 morts.

“Nous n'abandonnerons aucun d'entre eux et nous sommes déterminés à les ramener tous chez eux”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien a déclaré que, selon la proposition de Witkoff, la moitié des otages seraient libérés le premier jour du plan. Si un accord est trouvé, les captifs restants seraient libérés à la fin du processus.

“Selon l'accord initial, Israël peut reprendre les combats après 42 jours si les négociations s'avèrent inefficaces. “Cette clause a été appuyée par une lettre annexe de l’administration américaine précédente et a maintenant reçu le soutien de l’administration Trump”, a affirmé Netanyahu.

Netanyahu a accusé le Hamas d’avoir rejeté la proposition, affirmant que “si le Hamas change de position, Israël entamera immédiatement des négociations pour mettre en œuvre le plan”.

”Si le Hamas continue de camper sur sa position et refuse de libérer nos captifs, il y aura des conséquences supplémentaires, sur lesquelles je ne m’étendrai pas ici”, a-t-il menacé.

Netanyahu avait cherché à prolonger la phase initiale d’échange pour garantir la libération du plus grand nombre possible de captifs israéliens sans rien offrir en retour ni remplir les obligations militaires et humanitaires de l’accord.

Le Hamas a refusé de procéder dans ces conditions, insistant pour qu’Israël respecte les termes du cessez-le-feu et entame immédiatement des négociations pour la deuxième phase, qui comprend un retrait israélien complet de Gaza et un arrêt complet de la guerre.

L’accord de cessez-le-feu a mis un terme à la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, qui a fait plus de 48 380 victimes, principalement des femmes et des enfants, et laissé l’enclave en ruines.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.

Lire aussi: Gaza: Israël veut prolonger la phase 1 du cessez-le-feu et bloque l’entrée de toute aide