1-Israël attaque à nouveau GAZA. Israël a bombardé cette nuit toute l’enclave tuant plus de 300 personnes et en blessant des centaines.



Officiellement, l'armée cible des personnes du Hamas mais les témoins rapportent la mort de nombreux enfants et femmes.

Israël en fait ne veut pas d’une phase 2 du cessez-le-feu qui voudrait dire la fin de la guerre, Tel Aviv a cherché à obtenir une extension de la phase1 devant la refus du Hamas qui demandait juste le respect du calendrier signé en Janvier, Tel Aviv reprend son offensive militaire.

Israël exige la libération des 59 otages restants et le départ du Hamas. Israël s’est retirée de la table des négociations pour la phase 2 selon al jazeera

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir en urgence et à adopter une résolution pour contraindre Israël à "cesser l'agression". Une réunion est prévue aujourd’hui à 15h00 heure de Paris.

2-L’évacuation de la gaîté lyrique a commencé à 6h00 ce matin sous les huées de manifestants. 500 jeunes sans papiers sont remis à la rue sans solution d’hébergement. Ils occupaient ce théâtre depuis trois mois. Il s’agit de jeunes migrants mineurs isolés qui demandent à être scolarisés et à être hébergés.

3- Alger rejette la liste de 60 noms de personnes que Paris veut expulser.

La réponse d’Alger est claire, suivez le canal normal pour obtenir les laissez-passer consulaires, soit les consulats et les préfectures.

Alger dit rejeter catégoriquement “les menaces et les velléités d’intimidation.”



Bruno Retailleau répond par une mesure de restriction, l’entrée sans visa des Algériens ayant un passeport diplomatique est dorénavant suspendue.

4- En TUnisie, 612 migrants subsahariens ont été secourus en mer et 18 corps ont été repêchés, selon la garde nationale, dans la nuit de dimanche à lundi

Leurs embarcations étaient tombées en panne ou avaient chaviré. LaTunisie est devenue le principal point de départ en Afrique du Nord des migrants cherchant à gagner l'Europe.

5-C’est la fin d’un feuilleton. Butch Wilmore and Suni Williams, ont quitté la Station spatiale internationale. Les deux personnes étaient coincées dans l’espace depuis neuf mois. Ils étaient partis pour un vol test d’une semaine.

Avec deux autres astronautes, un américain et un russe ils sont dans une capsule de Space X qui doit amerrir près de la Floride en fin de journée.