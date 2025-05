“Israël commet un génocide contre les Palestiniens et doit être poursuivi au niveau international”, indique la déclaration finale du Sommet qui s’est tenu les 15 et 16 février.

Les dirigeants de l’UA rassemblés à Addis Abeba ont à ce titre appelé à la fin de la coopération et de la normalisation avec Israël jusqu’à ce qu’il mette fin à son occupation et à son agression contre la Palestine.

Des positions “honorables”

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué la déclaration de l'UA.

Dans un post sur X, le ministère a déclaré qu’il se félicitait des “positions honorables des dirigeants africains sur l’occupation et l’agression israéliennes, ainsi que sur le génocide contre notre peuple et du rejet par le sommet des plans de déplacement et d’annexion”.

A l’issue de leur sommet dimanche à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, les dirigeants des pays africains ont appelé les États membres de l’Union africaine à mettre fin à toute forme de coopération avec Israël, conformément aux résolutions internationales condamnant les pratiques d’occupation.

Dans sa déclaration finale, l'Union a exprimé son plein soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies, et a également fermement condamné la guerre israélienne contre Gaza, la qualifiant d'agression “barbare”.

Les participants au sommet ont appelé la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre fin à “la catastrophe humanitaire à laquelle le peuple palestinien est exposé et à lever immédiatement le siège imposé à la bande de Gaza”.

Le sommet a accusé Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens, appelant à ce qu'il soit tenu internationalement responsable de ses violations du droit international, incarnées notamment par les attaques ciblées contre les civils et les infrastructures.

Droits des Palestiniens

La déclaration finale souligne le ferme soutien de l'Union africaine au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, appelant à la libération immédiate de tous les prisonniers palestiniens, en particulier des femmes et des enfants, à la nécessité de mettre fin à l'occupation et au retrait complet des territoires occupés en 1967.

Le Sommet africain a affirmé qu'une solution politique basée sur la solution à deux États est le seul moyen d'assurer la stabilité dans la région, appelant la communauté internationale à redoubler d'efforts pour parvenir à une paix juste et globale qui mette fin aux souffrances des Palestiniens.

