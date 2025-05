Les pays arabes ont adopté au Caire le plan égyptien de 53 milliards de dollars destiné à la reconstruction de Gaza sur cinq ans.

Axé sur l'aide d'urgence, la restauration des infrastructures et le développement économique à long terme, selon un document officiel, il constitue une alternative du plan annoncé par le président américain Donald Trump le mois dernier pour prendre le contrôle de Gaza déchirée par la guerre et déplacer sa population palestinienne, notamment en Égypte et en Jordanie.

Les Palestiniens, ainsi que les États arabes et de nombreux gouvernements à travers le monde, ont condamné la proposition de Trump, rejetant toute tentative d’expulser les Gazaouis.

Phase de récupération précoce

Le projet de plan, partagé par une source diplomatique, prévoit deux phases : une phase de relèvement précoce et une phase de reconstruction.

La phase de relèvement rapide, qui devrait durer six mois et coûter 3 milliards de dollars, se concentrerait sur “l'élimination des mines et des munitions non explosées, le nettoyage des débris et la fourniture de logements temporaires”.

Pour répondre aux besoins immédiats en matière d’abris durant cette phase, l’Égypte propose de créer sept sites désignés à Gaza pour héberger plus de 1,5 million de personnes déplacées dans des unités de logement temporaires, chacune pouvant accueillir en moyenne six personnes.

Le plan comprend également les réparations initiales de 60 000 maisons partiellement endommagées pour accueillir 360 000 personnes.

Phase de reconstruction

La phase de reconstruction se déroulerait en deux étapes sur quatre ans et demi.

La première phase, qui s'étendra jusqu'en 2027 et sera dotée d'un budget de 20 milliards de dollars, consistera à reconstruire les infrastructures essentielles, notamment les routes, les réseaux de distribution et les équipements de service public. Elle prévoit également la construction de 200 000 logements permanents pour 1,6 million de personnes et la remise en état de 20 000 hectares de terres.

La deuxième étape, qui s'étendra jusqu'en 2030 et dont le coût est estimé à 30 milliards de dollars, vise à achever les projets d'infrastructures, construire 200 000 logements supplémentaires et créer des zones industrielles, un port de pêche, un port commercial et un aéroport.

Financement

Le plan propose de créer un fonds fiduciaire supervisé au niveau international pour garantir un financement efficace et durable, ainsi que la transparence et la surveillance.

Le Caire accueillera également une conférence ministérielle de haut niveau qui réunira les pays donateurs, les institutions financières internationales et régionales, le secteur privé et les groupes de la société civile pour obtenir des financements.



Qui dirigera Gaza ?

Selon le plan égyptien, le groupe de résistance palestinien Hamas serait mis à l'écart et remplacé à Gaza par un comité composé de technocrates indépendants et de personnalités non partisanes. Le comité, selon le projet, serait formé sous l'autorité de l'Autorité palestinienne pour gérer le territoire pendant une période transitoire de six mois.



L'AP, qui avait déjà gouverné Gaza avant que le Hamas ne remporte les élections en 2007, reprendrait ensuite le contrôle total de l'enclave. .

Selon le projet, l'Egypte et la Jordanie formeront des forces de sécurité affiliées à l'AP pour faire respecter la loi à Gaza. Le plan prévoit également un soutien international et régional pour contribuer au financement de cet effort.

Le plan évoque la perspective d'une présence internationale dans les territoires palestiniens, mise en place par une éventuelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à déployer des forces de maintien de la paix ou de protection à Gaza et en Cisjordanie occupée.



L’État de Palestine comme horizon



Le plan arabe s'inscrirait dans un calendrier plus large “conduisant à la création d'un État palestinien et au renforcement de ses capacités”.

Des élections seraient également organisées dans tous les territoires palestiniens d'ici un an, à condition que les circonstances appropriées soient réunies, selon les médias égyptiens.



Mardi, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que des élections présidentielles et législatives pour l'AP pourraient avoir lieu l'année prochaine, environ deux décennies après les dernières élections générales.

Accueil favorable

Le Hamas a déclaré dans un communiqué après le sommet que la réunion marquait une étape importante vers l’alignement arabe et islamique sur la cause palestinienne, en particulier dans un contexte d’attaques israéliennes et d’efforts de déplacement continus à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem.

Plus tôt mardi, le porte-parole du Hamas, Hazem Qasem, a déclaré à Anadolu que le groupe ne participerait à aucun arrangement administratif pour l’avenir de Gaza à moins qu’il n’y ait un consensus national.

S'exprimant lors du sommet, le président syrien Ahmad Al-sharaa a condamné les appels au déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres, les qualifiant de “honte pour l'humanité” et de “ test” pour l'ensemble des Arabes.

Antonio Guterres a salué le sommet d’urgence soulignant qu’il s’agit là d’une étape cruciale dans la prise de responsabilité de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre, alléger les souffrances humaines et garantir une paix durable.

“Gaza doit rester une partie intégrante d’un futur État palestinien”, a déclaré Guterres, soulignant qu’ “un avenir durable pour Gaza doit être construit sur la sécurité, la stabilité et les droits inaliénables de son peuple”.

L'hostilité de Washington et d'Israël

Israël a critiqué la déclaration finale du sommet d'urgence de la Ligue arabe en Égypte, affirmant qu'elle “n’a pas abordé les réalités de la situation suite aux attaques du 7 octobre”.

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, a déclaré sur X que “ la déclaration publiée lors du sommet d’urgence… ne tient pas compte des réalités de la situation après le 7 octobre 2023, et reste enracinée dans des perspectives dépassées”.

Marmorstein a poursuivi ses accusations tout en apportant son soutien au plan du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza et à prendre le contrôle de la région.

“Avec l’idée du président Trump, les Gazaouis ont désormais la possibilité de choisir librement, en fonction de leur libre arbitre. Cela doit être encouragé ! Au lieu de cela, les États arabes ont rejeté cette opportunité, sans lui donner une chance équitable, et continuent de lancer des accusations sans fondement contre Israël”, a-t-il déclaré.

Dans le même sillage, l'administration Trump a rejeté le plan de reconstruction de Gaza approuvé par les dirigeants arabes, soulignant que le président s'en tenait à sa propre vision, qui comprend l'expulsion des résidents palestiniens du territoire et sa transformation en une “riviera" appartenant aux États-Unis, selon plusieurs médias américains et israéliens.

Le porte-parole de la sécurité nationale des États-Unis, Brian Hughes, a ainsi déclaré que la proposition adoptée par les États arabes concernant la reconstruction de Gaza "ne tient pas compte du fait que Gaza est actuellement inhabitable et que les habitants ne peuvent pas vivre dignement dans un territoire couvert de débris et de munitions non explosées".