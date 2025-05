En France l’Association des maires de France va boycotter la conférence sur les finances publiques de Bayrou



À la veille de la conférence sur la dégradation des comptes publics organisée par le premier ministre, l’association présidée par le maire Les Républicains, David Lisnard, dénonce une «énième séance de communication».



L’Association ne se rendra donc pas à Matignon. L’évènement doit réunir des ministres, parlementaires, organismes de sécurité sociale ou encore des collectivités locales.



Or, selon l’association, «aucun ordre du jour détaillé ou document de travail n’a été fourni aux organismes convoqués». David Lisnard craint surtout que cette réunion ne soit destinée qu’à exposer les analyses du ministère de l’Économie et des finances» sans concertation ou négociation avec les collectivités». Matignon souhaite trouver 40 milliards d’économies pour son budget 2026



Macron dit à Abbas qu'il faut "écarter" le Hamas et "réformer l'Autorité palestinienne



Emmanuel Macron a déclaré lundi au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas qu'il fallait "écarter" le Hamas à Gaza et "réformer" l'Autorité palestinienne afin "d'avancer vers la solution politique à deux États", israélien et palestinien.



"Il est essentiel de bâtir un cadre pour le jour d'après: désarmer et écarter le Hamas, définir une gouvernance crédible et réformer l'Autorité palestinienne", a déclaré le président français sur X à l'issue d'un échange téléphonique avec Mahmoud Abbas.



Cette déclaration intervient apres qu’Emmanuel Macron a essuyé de vives critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de la droite et l'extrême droite françaises pour avoir évoqué une possible reconnaissance d'un Etat palestinien par la France en juin.

A Gaza toujours, le Hamas a reçu une nouvelle proposition de trêve



Le Hamas a dit lundi examiner une proposition israélienne de trêve dans la bande de Gaza.

Gaza qui, a averti l'ONU, traverse "probablement la pire" situation humanitaire depuis le début de la guerre.



Un responsable du Hamas a indiqué que la proposition israélienne sur un cessez-le-feu temporaire, transmise par les médiateurs égyptiens, évoque aussi une "fin permanente à la guerre" qu'Israël conditionne au désarmement du mouvement palestinien, "une ligne rouge (...) non négociable" pour celui-ci.



Selon ce responsable, la proposition israélienne prévoirait "la libération de la moitié des otages" la première semaine après l'accord en échange d'un cessez-le-feu d'"au moins 45 jours" et l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien.





Trump, punit l’université de Harvard. Il coupe plus de 2 milliards de subventions

L'administration Trump a annoncé lundi le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université Harvard, l'une des plus prestigieuses au monde, après son refus de se plier aux exigences de la Maison Blanche.



Harvard, comme d'autres universités américaines, a été le théâtre d'une mobilisation étudiante contre la guerre israélienne à Gaza, et ciblée par la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

L’administration fédérale demandait la liste des élèves impliqués dans les manifestations et l' arrêt de l'enseignement de certaines matières. Le président de Harvard a répondu qu’une administration fédéral ne pouvait s’immiscer dans la gestion d’une université privée. Il est l’un des rares présidents d’université à s ‘opposer aux demandes de Trump





En foot, le PSG est prêt à livrer un gros combat à Villa Park pour décrocher sa qualification

Vainqueur à l'aller de 3 à 1, le Paris SG s'attend à souffrir, mardi au match retour contre Aston Villa à 21h00, dans un stade anglais enfiévré, afin de décrocher sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions.



La qualification aux dépens de Liverpool, à Anfield, au tour précédent,

, ni même les deux buts d'avance engrangés mercredi dernier au Parc des Princes, ne garantissent pas l' accès à la demi-finale.



l'entraîneur Luis Enrique du PSG est donc prudent.



Aston villa "peut vite marquer". Le match est risqué et incertain selon lui car ils défendront plus haut et peuvent récupérer le ballon plus près de la cage.