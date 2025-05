Le président turc a déclaré que le monde turc était "incomplet" sans l'intégration de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) à l'Organisation des États turcs.





"Nous pensons que le monde turc sera toujours incomplet sans la présence de la République turque de Chypre du Nord", a estimé Recep Tayyip Erdogan lors du sommet informel de l'Organisation des États turcs, qui s'est tenu mercredi à Budapest.





"C'est pourquoi nous considérons la décision prise aujourd'hui lors de notre sommet concernant l'adhésion de la République turque de Chypre du Nord à l'Académie turque comme une étape supplémentaire très importante. J'espère que, dans un avenir proche, la République turque de Chypre du Nord sera acceptée comme membre à part entière de notre organisation", a-t-il ajouté.





En novembre 2022, la RTCN est devenue membre observateur de l'organisation lors du sommet de Samarkand.





"Nous (l'OTS) avons surmonté de nombreuses difficultés, préjugés et obstacles", a affirmé le président qui s’est également dit “convaincu que nous atteindrons nos objectifs avec vous, mes frères et sœurs", même si le chemin à parcourir est encore long”.





Erdogan a également appelé à une coopération renforcée au sein de l'Organisation des États turcophones (OET) pour assurer le succès du le Corridor central qu’il a considéré comme une voie essentielle entre l'Orient et l'Occident.





"Les tragédies survenues à Chypre, au Karabakh, en Bosnie, et aujourd'hui à Gaza, nous rappellent que nous devons également prendre en compte ce qui se passe au-delà de nos frontières." a-t-il souligné en allusion aux conflits régionaux passés et présents.





"Nos liens de fraternité nous obligent à nous surveiller mutuellement et à renforcer notre solidarité", a-t-il ajouté.





Concernant la guerre en cours en Ukraine, Erdogan a rappelé que son pays poursuivrait ses : "contacts intensifs avec les deux pays (Russie et Ukraine) en vue de parvenir à un cessez-le-feu global et à une paix juste."





Au sujet de Gaza, Erdogan a condamné ce qu'il a qualifié d'une des pires catastrophes humanitaires des temps modernes, citant un avertissement de l'ONU selon lequel 14 000 bébés pourraient mourir sans aide d'urgence.





"En tant que monde turc, nos contributions sont essentielles pour parvenir à un cessez-le-feu, assurer l'acheminement continu de l'aide humanitaire et lancer un processus de paix juste et durable", a-t-il déclaré. "Dans la quête de stabilité et de calme dans notre région, il est essentiel de s'opposer à l'expansionnisme incontrôlé d'Israël et de soutenir l'intégrité territoriale de la Palestine, ainsi que celle du Liban et de la Syrie.»





Erdogan s'est également dit heureux de se rendre en Hongrie, un pays entretenant de "profonds liens d'amitié", soulignant l'importance de ce sommet, le premier jamais organisé dans un pays observateur ; une initiative qui, selon lui, reflète l'importance accordée à la Hongrie.