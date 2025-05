De nouveaux raids israéliens ont fait au moins neuf morts et huit blessés dans le nord et le sud de la bande de Gaza jeudi, a indiqué une source médicale.

Des avions de combat israéliens ont frappé une maison à côté de l'hôpital Kamal Adwan dans la ville de Beit Lahia, faisant sept morts et cinq blessés, a indiqué la source.

Dix autres personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées lors d'une autre attaque visant une maison dans la même ville.

Trois personnes ont également été blessées lorsqu'un drone israélien a bombardé le toit de l'hôpital indonésien dans la même zone.

Dans le sud de la bande de Gaza, une frappe aérienne israélienne sur Rafah a tué deux Palestiniens, selon la source.



Des médecins ont déclaré que trois autres personnes avaient été tuées lors d'une frappe aérienne visant une maison dans le quartier de Shejaiya, dans l'est de la ville de Gaza.

"Nettoyage ethnique"

L'ambassadeur de Palestine à l’ONU, Riyad Mansour, a appelé à une action mondiale immédiate pour mettre fin au génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens de Gaza.

"Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, un nettoyage ethnique se déroule en plein jour à Beit Lahia et dans tout le nord de Gaza", a déclaré Riyad Mansour lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a rappelé les dernières frappes aériennes israéliennes qui ont tué au moins 20 Palestiniens et blessé des dizaines de personnes déplacées dans le quartier d'Al-Mawasi à Khan Younès.

"Chaque heure, chaque jour, de nouveaux enfants, femmes et hommes palestiniens sont victimes de cette attaque israélienne dépravée. Des vies perdues, des familles dévastées, un peuple entier brutalisé, terrorisé et traumatisé, sans qu'aucune fin ne soit en vue", a-t-il déclaré.

Amnesty International a accusé Israël de “commettre un génocide” contre les Palestiniens de Gaza assiégée depuis le début de la guerre l'année dernière, affirmant que son nouveau rapport était un “signal d'alarme” pour la communauté internationale.

Israël a lancé une guerre génocidaire contre la bande de Gaza, tuant près de 44 600 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et en blessant plus de 105 700.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre meurtrière qu'il mène à Gaza.

