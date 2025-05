François Bayrou est monté à la tribune, sous les huées des députés. Le Premier ministre a souligné qu’”aucun d’entre nous ne trouve ce budget [de l’État] parfait”, mais il a appelé au sens des responsabilités des groupes politiques présents à l’Assemblée.

“Nous voici à l’heure de vérité et de responsabilité”, a-t-il insisté Mais sans majorité politique dans l’hémicycle, il a déclenché par deux fois ce lundi après-midi le 49.3, cet outil qui permet d’adopter un texte de loi sans passer par le vote des députés.

Le PS sauve-t-il Bayrou ?

C’est au nom de cette responsabilité que le Parti socialiste a annoncé, avant le début de la séance, qu’il ne censurerait pas le gouvernement Bayrou sur le budget.

“Nous revendiquons avoir cherché à négocier pour épargner les Françaises et les Français d’efforts supplémentaires et d’avoir, sur certains sujets, réussi à éviter le pire pour [les] concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables”, a précisé le parti dans un communiqué.

Les socialistes, qui ont négocié pendant des semaines avec le gouvernement, se targuent d’avoir obtenu, par exemple, la réindexation des retraites sur l’inflation, l’abandon du déremboursement des médicaments et des consultations, ainsi quele maintien des 4000 postes qui devaient être supprimés dans l’Éducation nationale.

Le PS ne vote ni le budget, ni la motion de censure

Il y a près de deux mois, la gauche s’était unie sur l’étude du budget, et avait voté la censure du gouvernement Barnier. Cette fois, ce ne sera donc pas le cas, la France insoumise a confirmé vouloir déposer une motion de censure sur le budget du gouvernement Bayrou. Seuls les écologistes et les communistes devraient apporter leur soutien.

Avec la non-censure du Parti socialiste, “le Nouveau Front populaire est réduit d’un parti”, estime Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis. La gauche est donc divisée et les socialistes jouent un jeu de nuances politiques. Le parti se dit contre le budget, qu’il n’a pas voté dans la fameuse commission mixte paritaire qui a formé ce compromis et déclare être dans l’opposition, mais ne votera pas la censure. Il déposera une motion de censure plus tard après l'adoption d'un budget pour dénoncer la politique de François Bayrou dans son ensemble.





Il reste une grande inconnue : la stratégie du Rassemblement national. Celui-ci joue la carte de l’indécision et se garde de donner une ligne précise, tout en dénonçant un budget inefficace qui ne réduit pas les gaspillages.

La décision sera prise mercredi prochain, lors de la prochaine réunion de groupe du RN, a déclaré Julien Odoul, député RN de l’Yonne. Mercredi, c’est également le jour où le vote de la motion de censure est programmé.