“Une décision prise en violation flagrante de toutes les normes et lois internationales, et dans une nouvelle mesure agressive visant la présence palestinienne à Jérusalem occupée”, rapporte Wafa, l’agence palestinienne de presse.

Le gouvernorat de Jérusalem a condamné une mesure s'inscrivant dans la logique “ d'une campagne systématique menée par le gouvernement d'occupation pour assécher les sources de travail de la société civile palestinienne et confisquer tout ce qui soutient la population de Jérusalem et contribue à leur autonomisation économique et sociale”.

Pour le gouvernorat de Jérusalem, “le crime politique commis par Ben-Gvir, connu pour son extrémisme et son racisme, réaffirme que l'occupation se dirige vers une escalade sans précédent visant à étouffer la vie palestinienne à Jérusalem et à saper la résilience des Hiérosolymitains, en d’autres termes les habitants de Jérusalem.

Une structure essentielle pour Jérusalem

Le Fonds de Jérusalem pour l'éducation et le développement communautaire est une organisation à but non lucratif indépendante.

Son objectif est de mieux faire connaître la Palestine et d'améliorer la vie des Palestiniens en Palestine et dans la diaspora, explique le site internet de l’organisation.

Le Fonds gère trois programmes phares : le programme humanitaire, qui collecte des fonds pour fournir des secours, des services médicaux et un soutien au développement communautaire .

Ensuite, il y a le Centre Palestine, un espace de rayonnement et d’animation intellectuel pour les Palestiniens. Il organise des débats, des conférences d'analyse pédagogique et politique dans la région de Washington D.C. et diffuse des informations en ligne.

Enfin, le volet culturel propose une galerie d'art dynamique comme la Galerie Al-Quds, un cycle de films et des programmes musicaux et littéraires.

