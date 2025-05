Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a fait part mardi de son indignation au lendemain des propos polémiques de son homologue français, Emmanuel Macron, qui avait regretté que les dirigeants africains aient ‘’oublié de dire merci’’ à la France pour son intervention contre le terrorisme au Sahel.

‘’Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos récemment tenus par le président Macron qui frisent le mépris envers l’Afrique et les Africains. Je crois qu’il se trompe d’époque’’, a déclaré Mahamat Idriss Déby Itno dans une allocution prononcée au palais présidentiel lors d’une cérémonie de vœux et publiée sur la page Facebook de la Présidence tchadienne.

La France a eu ‘’raison’’ d’intervenir militairement au Sahel ‘’contre le terrorisme depuis 2013’’, mais les dirigeants africains ont ‘’oublié de nous dire merci’’, avait déclaré lundi Emmanuel Macron à Paris lors de la conférence des ambassadeurs et ambassadrices, ajoutant qu’’’aucun d’entre eux’’ ne gèrerait un pays souverain sans cette intervention.

‘’Nous avons proposé aux chefs d’Etat africains de réorganiser notre présence. Comme on est très polis, on leur a laissé la primauté de l’annonce’’, avait ajouté Emmanuel Macron lundi en évoquant le retrait militaire français intervenu ces dernières années, à la demande d’un certain nombre de pays africains.

‘’En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l’accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d’aucune ambiguïté’’ a rétorqué le chef de l’État tchadien.

Lundi soir, N'Djamena avait réagi en exprimant sa ‘’vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le Président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflètent une attitude méprisante à l’égard de l’Afrique et des Africains’’, selon un communiqué du chef de la diplomatie tchadienne, Abderaman Koulamallah.

Les propos du président français ont également été condamnés lundi au Sénégal par le Premier ministre Ousmane Sonko qui a contesté que le retrait annoncé des militaires français de son pays aurait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar.

Le mois dernier, le Sénégal et le Tchad ont annoncé le départ des soldats français de leur sol, emboîtant le pas à quatre autres anciennes colonies françaises, le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, qui avaient demandé à la France entre 2002 et 2003 de mettre fin à sa présence militaire sur leurs territoires.