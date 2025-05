Le 15 janvier 2025, un accord de cessez-le-feu a été annoncé entre Israël et le groupe de résistance palestinien, Hamas. L'objectif de l'accord est de mettre fin définitivement aux combats. Après des mois de négociations menées par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, la trêve est devenue officielle le 19 janvier 2025. Mais quel est le contenu exact de cet accord ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la Palestine ?



Des milliers de Palestiniens déplacés de force par la guerre d'Israël ont commencé à retourner dans le nord de Gaza à pied par la rue côtière Al-Rashid ou via le couloir de Netzarim.

En surface, les choses semblent lentement reprendre leur place dans l'enclave et la trêve tient.

Mais ce n'est pas le premier texte de cessez-le-feu discuté par Israël et le Hamas.

En mai 2024, les deux parties étaient presque arrivées à un accord pour arrêter les combats.

À première vue, ce cessez-le-feu de 2025 semble presque identique au texte de 2024. Mais ce n’est pas tout à fait le cas

Commençons par ce qui n'a pas changé depuis le dernier accord,

Les deux accords se concentrent fortement sur les questions humanitaires et sur la l’allégement des souffrances des civils pris au milieu de ce conflit.

Les éléments clés des deux textes avaient pour objectif premier de sauver des vies et de reconstruire la région.

Tout d'abord, l'accord organise l’échange d’ otages et de prisonniers.

Cet échange est central. L’accord signé en janvier prévoit la libération d'otages et de prisonniers de manière structurée et progressive.

L'accord est divisé en trois étapes principales. Durant la première étape, qui durera quarante-deux jours, Israël libérera environ 1 900 prisonniers palestiniens.

Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont prioritaires.

Parallèlement, le Hamas libérera un total de 33 israéliens à intervalles réguliers.

Jusqu'à présent, Israël a libéré près de trois cents prisonniers palestiniens, dont Mohammed al-Tous, le plus ancien priosonnier palestinien. Al-Tous a été arrêté en 1985 et condamné à la prison à vie pour avoir mené des attaques contre des cibles israéliennes.

Vient ensuite le chapitre humanitaire.

Gaza vit une crise humanitaire terrible depuis des mois. Les bombardements israéliens ont dévasté les villes et les camps de réfugiés.

La population a été privée de nourriture et de médicaments, l'aide humanitaire est donc un chapitre important dans les deux textes, particulièrement la nourriture, les fournitures médicales et le carburant.

Dans la première étape de la trêve, les parties ont convenu que des centaines de camions d'aide seront autorisés à entrer à Gaza chaque jour.

Les deux cessez-le-feu prévoient AUSSI un retrait graduel des forces israéliennes des zones les plus peuplées de Gaza.

Plus précisément, l'accord prévoit que les forces israéliennes quittent les zones peuplées. Les troupes israéliennes resteront dans les zones frontalières de Gaza, y compris le corridor de Philadelphie au sud,à la frontière égyptienne mais quitteront le corridor de Netzarim, une zone militaire coupant Gaza en deux d' est en ouest situé à peu près à équidistance du nord et du sud de l’enclave.

Lors de la seconde étape, dont les négociations ont commencé à Doha au Qatar, les forces israéliennes devraient effectuer un retrait complet au jour 50.

Qu'il s'agisse d'écoles, de maisons ou d'hôpitaux, les deux textes mettent l'accent sur la reconstruction de Gaza.

plus de 42 millions de tonnes de débris sont à déblayer

La communauté internationale, dirigée par l'Égypte, le Qatar et l'ONU, doit mener cet effort massif de reconstruction.

C’est la troisième étape de l’accord de cessez-le-feu signé en janvier 2025

Quelles sont les différences entre le texte proposé par les américains en 2024 et le texte signé en 2025 ?

Bien que les objectifs soient largement les mêmes, il y a quelques ajustements clés.

Il est prévu des endroits spécifiques pour le stationnement des troupes d'occupation dans le second texte.

Ce n’était pas le cas dans le premier texte

Par exemple, les troupes israéliennes seront présentes tout autour de Gaza avec des exceptions spécifiques à cinq points. Il y a aussi un plan détaillé pour le passage de Rafah, qui verra des redéploiements basés sur des cartes acceptées par les deux parties

De plus, il y a un calendrier plus précis pour les retraits de troupes.

L'accord de janvier établit des délais clairs pour les réductions de troupes israéliennes, particulièrement dans le corridor de Philadelphie.

Les échanges de prisonniers sont beaucoup plus détaillés.

Le nombre de prisonniers palestiniens libérés en échange d'otages israéliens est maintenant beaucoup plus clair.

9 otages israéliens seront échangés contre 110 prisonniers palestiniens.

Les otages israéliens âgés seront échangés selon un ratio spécifique de détenus palestiniens — un pour 3 condamnés à perpétuité, et un pour 27 détenus avec ces peines légères ou avec des incarcération administrative sans jugement



Qu’est ce que tout cela veut dire pour L'AVENIR DE LA PALESTINE?

Le cessez-le-feu vise à STOPPER LES BOMBARDEMENTS, ET à atténuer la crise humanitaire à Gaza,.

Mais soyons clairs : le chemin vers une paix durable est long, et ce cessez-le-feu n'est qu'une étape.

Ce qui se passera ensuite dépendra de la façon dont les deux parties respecteront les termes de l'accord, et de la façon dont la communauté internationale soutiendra le processus de reconstruction.

Actuellement, les choses sont tendues. Le Hamas et Israël S’ACCUSENT MUTUELLEMENT de ne pas respecter l'accord.

UNE paix durable N’EST PAS ENCORE CERTAINE.

MAIS LA désescalade, offrent de l'espoir À 2,5 MILLIONS DE GAZAOUIS