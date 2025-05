"La dernière vague de bombes, qui oblige les personnes à se déplacer sous la menace d'attaques encore plus intenses, la destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire soulignent qu'il semble y avoir une poussée pour un changement démographique permanent à Gaza qui défie le droit international et équivaut à un nettoyage ethnique", a affirmé M. Türk dans un communiqué.





L'escalade des attaques cette semaine à Gaza, notamment les frappes israéliennes sur les hôpitaux, aggrave la situation humanitaire "déjà désespérée" et laisse présager une situation "encore pire", a-t-il ajouté.





Le Haut-Commissaire craint qu'il ne s'agisse du début d'une offensive israélienne "encore plus vaste" et exhorte toutes les parties à y mettre fin.





"Nous devons mettre un terme à cette folie", a-t-il souligné.







"Les hôpitaux sont protégés en tout temps - et sont encore plus indispensables en temps de guerre", a rappelé Volker Türk, appelant Israël à cesser ses attaques contre ces établissements.





"Même si, comme le dit Israël, il visait des centres de commandement souterrains du Hamas, et même si la destruction de ces structures offrait un avantage militaire certain au moment de l'attaque, il est tenu par le droit international de veiller constamment à épargner la vie des civils, et ce n'est clairement pas le cas", a poursuivi le Haut-Commissaire.





Netanyahu a lancé une offensive destructrice à Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts, poussé les quelque 2,4 millions d'habitants à se déplacer plusieurs fois et provoqué un désastre humanitaire.





Après une trêve de deux mois, l'armée israélienne a repris son offensive le 18 mars à Gaza et s'est emparée de larges pans du territoire. Le gouvernement Netanyahu a annoncé début mai un plan pour la "conquête" de Gaza, qu'Israël avait occupée de 1967 à 2005.





Dans le communiqué, le Haut-Commissariat souligne que des images de vidéosurveillance diffusées par des médias et prises juste avant au moins une des frappes à l'hôpital européen de Gaza montrent des enfants, des femmes et des hommes se promenant apparemment inconscients de l'imminence de l'attaque.