La Turquie a salué, mercredi, l’adoption d’un plan de reconstruction pour la bande de Gaza lors du sommet de la Ligue arabe qui s’est tenu mardi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.



Réunis en sommet d’urgence mardi au Caire, les dirigeants arabes ont adopté le plan égyptien de 53 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza, tout en s’engageant à ne pas déplacer les Palestiniens de leur terre.

La phase de reconstruction se déroulerait en deux étapes sur une période de quatre ans et demi.

La première phase, qui s'étendra jusqu'en 2027, sera dotée d'un budget de 20 milliards de dollars et consistera à reconstruire les infrastructures essentielles, notamment les routes, les réseaux de distribution et les équipements de service public.

Elle inclut également la construction de 200 000 logements permanents pour 1,6 million de personnes et la réhabilitation de 20 000 hectares de terres.

La deuxième étape, prévue jusqu'en 2030 et dont le coût est estimé à 30 milliards de dollars, vise à achever les projets d'infrastructures, construire 200 000 logements supplémentaires et créer des zones industrielles, un port de pêche, un port commercial et un aéroport.



Cette initiative fait suite au projet du président américain Donald Trump, qui proposait de “prendre le contrôle” de Gaza et de relocaliser les Palestiniens afin d’en faire ce qu’il appelait “la Riviera du Moyen-Orient”.



Son plan a été massivement rejeté par le monde arabe et de nombreux autres pays, qui y voient une tentative de nettoyage ethnique.