1-Volodymyr Zelensky, le président ukrainien est arrivé à Washington pour rencontrer le président américain. 6 leaders européens seront également présents

2-L’armée israélienne a annoncé dimanche organiser le déplacement des habitants de Gaza-city

3- 500 000 Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv pour demander un cessez-le-feu à Gaza

4-Les incendies continuent dans le nord-ouest de l’Espagne, plusieurs villages ont été détruits