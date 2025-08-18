MOYEN-ORIENT
1 min de lecture
Les Infos du jour de TRT Français du 18 Août 2025
infos du jour trt français / TRT Français
18 août 2025

1-Volodymyr Zelensky, le président ukrainien est arrivé à Washington pour rencontrer le président américain. 6 leaders européens seront également présents
2-L’armée israélienne a annoncé dimanche organiser le déplacement des habitants de Gaza-city
3- 500 000 Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv pour demander un cessez-le-feu à Gaza

4-Les incendies continuent dans le nord-ouest de l’Espagne, plusieurs villages ont été détruits

5- L'avionneur européen Airbus a livré plus d'avions que Boeing depuis le début de l’année

SOURCE:TRT français et agences
