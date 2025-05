Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré à Anadolu que le rôle de la Turquie dans la guerre russo-ukrainienne est ” inestimable” dans le maintien de la stabilité régionale et la création d’une dynamique en faveur d’une paix juste et durable.

“Le rôle de la Turquie et personnellement du président (Recep Tayyip) Erdogan, dans les efforts de paix, est très important. Nous l’apprécions et espérons qu’il se poursuivra”, a affirmé Sybiha en marge du Forum de la diplomatie d’Antalya (ADF) qui s’est tenu dans la région de Belek.

Il a souligné la forte coopération entre Ankara et Kiev, en particulier dans les domaines de la sécurité et de l'économie. Il a à ce titre relevé que les relations entre la Turquie et l'Ukraine sont un partenariat gagnant-gagnant”.

Mettant l’accent sur la contribution de la Turquie à la sécurité alimentaire dans le cadre de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire, Sybiha a noté l’effet économique positif pour l’Ukraine en raison de l’accord, qualifiant le rôle du pays dans la région de “vital” pour la mer Noire.

Se référant au soutien de la Turquie pour une paix durable, Sybiha a formulé le souhait de voir une paix juste, durable et inclusive avec le soutien de partenaires tels que la Turquie.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine avait récupéré la moitié des territoires occupés depuis le début de la guerre, mais que 20 % étaient encore sous occupation.

Une guerre de 200 millions de dollars par jour

Sybiha a estimé le coût quotidien de la guerre pour l'Ukraine à 220 millions de dollars et a déclaré que les dommages causés aux infrastructures nationales avaient atteint 600 milliards de dollars, selon les données de la Banque mondiale.

“Il y aura des projets massifs de reconstruction et d’investissement à l’avenir, et nous serions heureux de voir des entreprises turques impliquées”, a-t-il ajouté.

Malgré le conflit, Sybiha a signalé un taux de croissance économique compris entre 3% et 5%, une inflation stable et une multiplication par six de la capacité de production de la défense de l'Ukraine.

Il a déclaré que l'ADF “n'est pas seulement une conférence, elle est devenue une plate-forme où nous pouvons écouter des experts, échanger des points de vue, générer de nouvelles idées, tenir des réunions vitales et façonner les tendances futures”.

Sybiha a déclaré que la délégation ukrainienne a eu des entretiens productifs avec plusieurs homologues internationaux, y compris des ministres des Affaires étrangères de 11 nations africaines. Les discussions ont porté sur la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions mondiales, en particulier la coopération en matière de sécurité alimentaire avec l'Afrique.

Le Forum de la diplomatie d'Antalya s'est tenu avec le concours de l'Agence Anadolu comme partenaire mondial en matière de communication.