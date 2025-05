L’Algérie expulse 12 employés de l’ambassade de France à Alger

L’Algérie a déclaré 12 membres du personnel de l’ambassade de France à Alger persona non grata, rapporte dimanche l’agence Algérie Presse Service. Les autorités algériennes reprochent à la France de n’avoir pas respecté la procédure d’affectation. Ces employés étaient destinés à remplacer leurs collègues expulsés en avril dernier, au plus fort de la crise entre Paris et Alger.

Le Qatar et l'Égypte saluent l’annonce de la libération d’un otage par le Hamas

Le Qatar et l'Égypte ont salué l'annonce du Hamas de libérer le soldat israélo-américain Idan Alexander, détenu à Gaza. Cette future libération est un signe de bonne volonté du mouvement de résistance palestinien envers les États-Unis. Ils mènent des discussions directes au Qatar en vue d’un cessez-le-feu et de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza.

Israël poursuit son génocide et a déclaré que cette libération ne changerait rien sur le terrain

Une attitude décriée par l’envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient.

Steve Witkoff a vivement critiqué la gestion de la guerre à Gaza par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que le gouvernement israélien et je cite “prolonge la guerre”. (pas clair)

Le pape Léon XIV appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Le pape Léon XIV a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, exprimant sa profonde tristesse face à la situation humanitaire qui y règne, lors de sa première prière dominicale.

Le pape s’est déclaré profondément peiné par ce qui se passe dans l’enclave palestinienne, appelant à “un cessez-le-feu immédiat et à la fourniture d'une aide humanitaire aux civils épuisés…”

Les médias du monde entier mettent en lumière les pourparlers entre Poutine et Zelensky

La récente déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon laquelle il “ attendra Poutine en Turquie” pour d’éventuels pourparlers pour mettre fin à la guerre a attiré l’attention des médias internationaux.

Axios a titré “ Zelensky se rendra en Turquie pour d’éventuels pourparlers avec Poutine”, citant un responsable ukrainien .

Le New York Times a noté que “la déclaration de Zelensky dans un post sur X n’a pas précisé si sa participation dépendrait de l’acceptation préalable par la Russie d’un cessez-le-feu, mais il a de nouveau appelé la Russie à cesser les hostilités pour favoriser la diplomatie”.

Marseille et Monaco assurés de jouer la Ligue des champions

Après la 33e journée de Ligue 1, la liste des trois équipes qualifiées pour la Ligue européenne des champions est complète. Le 2e Marseille, a battu le Havre par : 3-1 , tout comme Monaco, 3e et vainqueur de Lyon : 2-0. Ils rejoignent le champion, le Paris Saint-Germain dont le latéral droit Achraf Hakimi a été élu Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24 récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison 2024-2025.