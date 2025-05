Deux Palestiniens ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne ciblant la zone d'Abu Halaweh, à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des sources médicales, ce samedi.

Des témoins ont confirmé à Anadolu que l'attaque a été menée par un drone israélien.

Ils ont également rapporté que des véhicules militaires israéliens stationnés le long du Corridor Philadelphie, à la frontière Gaza-Egypte, ont ouvert le feu sur des maisons de Palestiniens dans le sud et le centre de Rafah.

De plus, un char israélien a tiré une bombe sonore sur des maisons du quartier Al-Salam, à l'est de Rafah.

Des témoins ont indiqué que des véhicules militaires israéliens positionnés près de la frontière est de Gaza ont ouvert un feu intensif.

Cette escalade israélienne s'inscrit dans un contexte de tensions continues et d'incursions dans diverses parties de la bande de Gaza, provoquant de nouvelles victimes civiles.

Un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers est en place à Gaza depuis le 19 janvier, mettant fin à la guerre brutale d'Israël, qui a fait plus de 48 400 victimes palestiniennes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, et a laissé l'enclave en ruines.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa campagne militaire.