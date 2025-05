Il s’agit de la première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal (EFS), précise RFI.

Appelés quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, les deux emprises militaires, un ensemble d’habitations et de hangars qui jouxtent le parc de Hann non loin du port de Dakar, deviennent donc officiellement sénégalaises, indique la même source.

TRT Global - Coopération militaire: la France joue et perd gros au Tchad TRT Global - Avec la fin annoncée de la coopération militaire avec le Tchad, la France vient de perdre son dernier point d’ancrage dans le Sahel. 🔗

Pas de cérémonie, mais une signature de procès-verbal marquera le passage de ces deux terrains de l’armée française vers l’armée sénégalaise. « Une simple formalité », selon une source sénégalaise, citée par RFI.

Outre celles qui seront remises vendredi, la France dispose de trois autres bases militaires françaises, l’une au port, l’autre au cœur du quartier central de Ouakam et la troisième, base d’écoutes maritime située aux portes de Dakar à Rufisque, indique la même source.

Si leur passage sous drapeau sénégalais est acté, une deuxième réunion de la commission mixte franco-sénégalaise créée pour organiser les modalités de départ des troupes françaises doit décider dans les prochains jours du tempo des prochaines remises, souligne enfin le média français.

Entre 2022 et 2023, quatre anciennes colonies françaises, le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, avaient enjoint Paris à retirer son armée de leurs territoires, où elle était historiquement implantée, et se sont rapprochées de Moscou.

Fin 2024, à quelques heures d'intervalle, le Sénégal et le Tchad ont à leur tour annoncé le départ des militaires français de leur sol et officialisé une "réorganisation". En janvier, la Côte d'Ivoire a également annoncé que la base militaire française de Port-Bouet près d'Abidjan serait rétrocédée au pays.