Danny Danon, le représentant d’Israël auprès des Nations unies a informé le secrétaire général Antonio Guterres que l’agence d’aide au réfugiés palestiniens devait cesser ses activités à Jérusalem-Est d’ici le 30 janvier. Israël exige également que l’agence quitte son quartier général qu’elle occupe depuis 1959, sur la base d’un bail signé avec le gouvernement jordanien qui contrôlait alors Jérusalem.

Fin octobre 2024, le parlement israélien a voté l’interdiction des activités de l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens. Les textes votés rendent illégale la poursuite des opérations de l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens, aussi bien à Gaza qu’en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Après le 7 octobre 2023, Israël a accusé l’agence des Nations unies qui opèrent dans tous les camps de réfugiés c'est-à-dire aussi à Gaza, d’être infiltrée par le Hamas. Selon Tel Aviv, des membres de l’UNRWA ont participé aux attaques. Ces accusations n’ont pas été confirmées par les enquêtes qui ont suivi, même si certains employés locaux de l’agence ont été licenciés.

L’agence travaille dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, en Jordanie, au Liban et en Syrie, ainsi qu’à Gaza. Ont le statut de réfugiés, les déplacés des guerres de 1948, 1967 et 1973. Elle fournit aide humanitaire, aide sociale et soins médicaux ; elle gère, également, des milliers d’écoles pour les enfants de réfugiés. La Cisjordanie compte près d’un million de réfugiés palestiniens qui vivent dans 19 camps. Gaza compte plus d’un millions de personnes qui ont le statut de réfugiés palestiniens qui vivaient dans huit camps.

Quelle est la stratégie d'Israël ?

L’interdiction de l’UNRWA a été poussée par les députés et ministres d’extrême droite israéliens. Israël considère, aujourd’hui plus que jamais, les Nations unies et leurs agences comme des organisations hostiles. Le pays conteste également le droit au retour et le statut de réfugiés pour les descendants palestiniens des familles expulsées par la guerre.

En interdisant l’Unrwa, les réfugiés palestiniens sont privés d’aide, ce qui peut les pousser à rejoindre un autre camp de réfugiés où l’aide est encore disponible. Il s’agit donc, aussi, d’une manœuvre pour vider Jérusalem-Est de ses réfugiés. Fin octobre, Philippe Lazzarini, le directeur de l’UNRWA demandait une intervention décisive des Nations unies pour assurer que le mandat de l’UNRWA soit préservé. L’agence a été créée en 1949 pour aider les réfugiés palestiniens après la Nakba et la création de l'État d’Israël.



Dans sa missive il écrivait : “Aujourd’hui, alors que nous regardons les visages des enfants de Gaza dont certains vont mourir demain, les règles de l’ordre international tombent en morceau dans la répétition d’horreurs qui en leur temps ont conduit à la création des Nations unies, dans la violation des engagements pris pour éviter ces horreurs.” Il ajoutait que “les attaques contre l’UNRWA font partie de cette désintégration“ de l’ordre mondial.