1- Le bilan de l’attaque contre le palais présidentiel mercredi soir à N’Djamena, capitale du Tchad, s’élève à 19 morts, dont 18 assaillants.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que le commando lourdement armé comptait 24 personnes. La situation est “sous contrôle” selon les autorıtes tchadiennes

2- en France, Le gouvernement a présenté ce mercredi un projet de loi d'urgence pour reconstruire Mayotte.

Ce texte prévoit des mesures "rapides et concrètes" pour réparer les infrastructures et reloger la population, avec un budget de plusieurs centaines de millions d’euros. Parmi les mesures phares : des dérogations aux règles d’urbanisme. Pour rappel, le département de Mayotte a été dévasté par un cyclone le 14 décembre dernier

3- Les feux toujours hors de contrôle en Californie.

Los Angeles et même Holywood sont menacés. plus de 1 000 bâtiments ont été détruits. Ces feux ont déjà causé cinq morts et poussé des milliers de résidents à évacuer en urgence. Face à l’ampleur de la catastrophe, le président Joe Biden a annulé son voyage en Italie prévu ce jeudi.



4- Le Parlement libanais se réunit ce 9 janvier pour élire un président, mais aucun consensus n’émerge entre les trois candidats en lice. Cela fait deux ans que le pays n'a pas de président. L’affaiblissement du Hezbollah laisse certains espérer que cette 14e tentative d'élection puisse aller à son terme, le général Aoun, le chef des armées, est le favori pour les occidentaux.

-5- Et pour finir du basketball, avec un focus sur l’euroleague

Ce soir, l'AS Monaco affronte le FC Barcelone en EuroLeague de basket-ball. Le match se déroule à Monaco, avec un coup d'envoi prévu à 18h00, heure locale.

Actuellement, l'AS Monaco occupe la première place du classement avec 13 victoires et 6 défaites, tandis que le FC Barcelone est en neuvième position avec 10 victoires et 9 défaites.