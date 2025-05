"Après une longue nuit de discussions sous la médiation américaine, je suis heureux d'annoncer que l'Inde et le Pakistan ont accepté un CESSEZ-LE-FEU TOTAL ET IMMÉDIAT", a écrit le président sur son réseau Truth Social, adressant ses "félicitations aux deux pays" pour leur "bon sens et grande intelligence".

Dans la foulée à Islamabad, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a confirmé que le Pakistan et l'Inde avaient accepté "un cessez-le-feu avec effet immédiat" dans un message sur X.

Mais à Delhi, une source gouvernementale indienne indiquait que le cessez-le-feu avait été directement négocié entre l'Inde et le Pakistan et que les deux pays voisins n'avaient pas prévu de discuter d'autre chose que du cessez-le-feu.

TRT Global - Entre l’Inde et le Pakistan, la guerre des récits Les tensions se poursuivent entre l’Inde et le Pakistan. Les autorités pakistanaises ont annoncé la mort de cinq civils dans des bombardements indiens cette nuit au Cachemire. 🔗

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a pour sa part déclaré que l'accord faisait suite à des négociations approfondies entre lui-même et le vice-président JD Vance avec les Premiers ministres indiens et pakistanais Narendra Modi et Shehbaz Sharif, ainsi que d'autres hauts responsables.

"Je suis heureux d'annoncer que les gouvernements de l'Inde et du Pakistan ont accepté un cessez-le-feu immédiat et de commencer des pourparlers sur un large éventail de questions dans un lieu neutre", a déclaré Rubio sur X.

"Nous saluons les premiers ministres Modi et Sharif pour leur sagesse, prudence et l'esprit d'État dans le choix de la voie de la paix", a-t-il ajouté.

L'annonce intervient après que le Pakistan a lancé des contre-attaques contre l'Inde samedi après que trois de ses bases aériennes ont été frappées pendant la nuit et que le conflit entre les ennemis jurés s'est dangereusement intensifié.

Selon le bilan officiel des deux camps, la confrontation entre les deux pays a fait une soixantaine de morts civils depuis mercredi.