Selon l'information rapportée ce mardi par Blast, la procédure judiciaire découle de déclarations où la jeune politicienne française a accusé l’association "Valeurs et Réussites", qui gère une école musulmane à Valence (Drôme), d’être liée aux Frères musulmans, une organisation qu’elle a associée au terrorisme.

Par ces affirmations, diffusées notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, Marion Maréchal a également mis en cause le maire de Valence, l’accusant d’avoir voulu céder un terrain municipal à une structure liée à “l’islamisme” radical.

TRT Global - Islamophobie en France: deux mosquées ciblées en l’espace de deux jours TRT Global - Deux mosquées ont été visées par des actes islamophobes en France, en l’espace de deux jours. La mosquée de Jargeau a été entièrement détruite par un incendie, tandis que celle de Maurepas à Rennes a été vandalisée à deux reprises. 🔗

Face à ces accusations, l'association "Valeurs et Réussites" a déposé plainte, dénonçant une campagne de diffamation nuisant à sa réputation et à son projet éducatif. Elle rappelle que son établissement respecte le cadre légal français et agit sous le contrôle des autorités compétentes.

Cette affaire intervient dans un contexte où les établissements liés à la communauté musulmane sont fréquemment la cible de polémiques politiques, notamment alimentées par l’extrême droite, mais aussi d'attaques violentes et de vandalisme.

TRT Global - Islamophobie: perquisition policière à l'IESH pour soupçons de financements étrangers TRT Global - L’Institut européen des sciences humaines (IESH), une école de théologie islamique située dans la Nièvre, a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête judiciaire sur des soupçons de financement étranger, en particulier en provenance du Qatar. 🔗

Pour rappel, les actes islamophobes en France ont connu une augmentation notable. Selon le Collectif Contre l’Islamophobie en Europe (CCIE), 828 actes islamophobes ont été signalés en 2023, contre 527 en 2022, soit une hausse de 57%.

Le ministère de l'Intérieur a également indiqué que les actes antimusulmans ont augmenté de 30% en 2023 par rapport à 2022, avec 242 faits recensés, dont plus de la moitié survenus au cours des trois derniers mois de l'année.