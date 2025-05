En Turquie, un tournant historique contre le terrorisme: le PKK a annoncé sa dissolution

Le groupe terroriste PKK, longtemps considéré comme une menace sécuritaire majeure par la Turquie, a annoncé sa dissolution et son intention de déposer les armes.



Le porte-parole du parti au pouvoir AK, Omer Celik, a déclaré lundi sur son compte X que le leadership politique déterminé du président Recep Tayyip Erdogan, a joué un rôle déterminant dans l'avènement de cette nouvelle phase.

A Gaza, Israël reprend ses bombardements



Après une pause observée pour la libération d’un otage israélo-américain hier soir, l‘armée israélienne a repris ses bombardements sur Gaza, frappant dans la nuit de lundi à mardi l’hôpital Nasser à Khan Younès



Le Hamas a fait état de plusieurs patients tués, sans préciser le nombre, dont un journaliste.

Al Jazeera peut à nouveau travailler en Palestine; Le président de l’autorité palestinienne a levé hier la suspension de la chaîne qatarie. La chaîne avait vu son autorisation suspendue en janvier dernier.

Trump entame sa tournée diplomatique dans les pays du Golfe



En pleine offensive diplomatique américaine, Donald Trump entame ce mardi une tournée en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, où des contrats semblent plus à portée de main que des accords sur les grands conflits au Moyen-Orient.



Il s’agit du premier déplacement majeur à l’étranger du président américain depuis le début de son second mandat, décrit par la Maison-Blanche comme un «retour historique» dans la région.

Emmanuel Macron a rendez-vous avec les Français sur TF1



Ukraine, sujets de société, retraites, finances publiques… Emmanuel Macron sera dans une émission grand format ce mardi soir sur TF1 durant laquelle il pourrait évoquer la question du référendum, une première depuis 20 ans.



Le chef de l’Etat répondra deux heures et demie durant, à partir de 20 h 10, aux questions du présentateur Gilles Bouleau, mais aussi de personnalités issues de la société civile - influenceur, chef d’entreprise, leader syndicale, et journalistes engagés sur les sujets environnementaux.



En France, les jeunes mis au défi avec «10 jours sans écrans»



Environ 120 000 élèves, issus de crèches, écoles, collèges et lycées délaisseront leurs écrans de smartphones, tablettes et consoles du 13 au 22 mai, parents et professeurs devant également jouer le jeu.



Ce défi, organisé chaque année depuis 2018 par l’association 10 jours sans écrans se veut «un exercice de consommation responsable et de santé mentale», aidant à «mieux délimiter la frontière qui sépar