1- Israël annonce étendre ses opérations à Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé ce matin que de vastes zones seraient saisies et intégrées aux zones de sécurité israéliennes. Il a aussi appelé les habitants de Gaza à chasser le Hamas et à libérer les otages.

Le nombre de morts ne cesse d’augmenter dans l’enclave. Hier, au troisième et dernier jour de l'Aïd 13 personnes ont été assassinées par Israël, dont un journaliste et sa famille.

2-Benjamin Netanyahu sera-t-il arrêté aujourd’hui ? C’est en tout cas ce que demande Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International qui exhorte la Hongrie à remplir son devoir en tant que membre de la Cour pénale internationale.



Au nom d’Amnesty international, elle demande à la Hongrie “d’arrêter et livrer” le Premier ministre israelien. Et pour cause Benjamin Netanyahu doit se rendre aujourd’hui à Budapest, en visite du Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Un mandat international pour crime de guerre et génocide a été émis à son encontre en novembre dernier par la cour pénale internationale

3-Aux États-Unis c’est le "Liberation day", la journée de la libération. Baptisée ainsi par Donald Trump, ce mercredi doit être publiée une nouvelle salve de droits de douane contre des partenaires commerciaux des États-Unis.



Tous craignent une nouvelle rafale de mesures puisque le président américain a menacé "tous les pays" et évoqué des droits de douane "réciproques". Ils seront fixés dans la soirée.

4- L’affaire Marine Le Pen, ne cesse de faire débat.

Une enquête a été ouverte sur les menaces visant les magistrats du tribunal de Paris. Une juge a été placée sous protection.

L’affaire est confiée au pôle national de lutte contre la haine en ligne et à la brigade de répression de la délinquance aux personnes.

5- Du football pour terminer. Le PSG jouera sa 21e finale de Coupe de France. le club s’est qualifié hier soir face à Dunkerque

Dunkerque, qui menait 2-0 après 27 minutes de jeu, n'a pas pu créer l'exploit contre Paris qui a finalement retourné la situation 4 buts à 2. Les Parisiens affrontent Cannes ou Reims en finale. match qui a lieu ce soir.